Карантин спровоцировал рост разводов в России

https://static.news.ru/photo/3ad4fce0-e672-11ea-8e3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Период самоизоляции в России спровоцировал рост разводов. На июнь этого года в стране зарегистрировано 45,8 тыс. разводов.

Это в 2,5 раза больше, чем в мае этого года, но практически столько же, сколько приходилось на июнь прошлого года. Однако, и этот всплеск разводов произошёл на фоне всё ещё продолжающихся ограничений, сообщают «Известия».

Самый высокий коэффициент разводимости в первом полугодии пришёлся на Республику Алтай и составил 4,3%, второй — на Ямало-Ненецкий автономный округ — 4,2%. На третьем месте по числу разводов оказалась Калининградская область — 4,2%, затем Амурская и Магаданская — по 4,1%.

В целом с января по июль текущего года число разводов стало заметно ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оно снизилось на 34,7%. Специалисты считают, что это также связано с ограничительными мерами. Некоторое снижение было зарегистрировано в марте, пик падения разводов пришёлся на апрель и составил всего 13,8 тыс. разводов, тогда как в апреле прошлого года их было зарегистрировано 53 тыс.

В мае, когда продолжали действовать ограничения, а более трети месяца пришлось на нерабочие дни, число разводов выросло до 19 тыс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество разводов среди знаменитостей во время карантина увеличилось. Самым постоянным в выборе партнёров стал Гарик Харламов. Комик пережил всего два развода.