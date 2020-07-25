В этом учебном году с буллингом со стороны преподавателей может столкнуться больше детей, чем обычно. Связанно это с повышенной невротизацией населения после карантина, в частности, учителей. О том, почему работники школ травят учеников и как это может отразиться на будущем детей — в материале NEWS.ru.
Во время карантина преподаватели разделились на две группы: одни работали дистанционно и получали зарплату, другие оказались лишены этой возможности. Учителя, которые временно остались без заработка, попали в серьезную стрессовую ситуацию. Некоторые из них столкнулись с неврозами, психозами, унынием, отчаянием и чувством безысходности. Такие преподаватели могут начать вымещать свою боль на учениках и травить их. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила социальный психолог Наиля Бирарова.
Учитель обычно находится в более сильной позиции перед ребёнком. И школьник не может дать взрослому отпор, когда нарушаются его границы. Плохой педагог будет этим пользоваться — срывать гнев, чувство вины за несостоятельность, накопленные за время карантина обиды, на тех, кто слабее его. Ребёнку это наносит психологические травмы — в картине мира школьника запечатлевается, что его не принимают таким, какой он есть, и априори за что-нибудь отчитывают. В юном возрасте ещё незрелая психика человека не может понять, что проблема не в нём, а в учителе, который не смог справиться со своей агрессией
Школьник, который подвергается буллингу со стороны учителя, может столкнуться с проблемами в построении отношений и создании семьи в будущем. Если преподаватель остался в сознании или подсознании человека, как доминирующая фигура, то скорее всего, он будет переносить формат взаимодействия с ним на отношения с партнёром.
Человек может начать рвать отношения с теми партнерами, которые не будут проявлять к нему агрессию или заставлять испытывать чувство вины. Ведь он будет считать, что любовь проявляется именно таким образом — такое понимание сформируется у него в детстве из-за поведения учителя, — сказала Бирарова.
Между тем, в основе буллинга со стороны учителей лежат не только внутренние обиды. Преподаватель, как и человек любой другой социальной профессии, склонен выделять любимчиков или, наоборот, людей, с которыми ему работать не хочется. Такая поведенческая психология заложена в человеческой природе. Однако одним людям удаётся сдерживать себя и не проявлять агрессии, а другим нет. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Наталья Панфилова.
Порой буллинг со стороны преподавателя начинается из-за того, что поведение ребёнка служит триггером для плохих воспоминаний. Школьник, к примеру, может напоминать учителю детей, которые издевались над ним в детстве. Однако раздражать преподавателя могут и прилежные ученики.
Ученик не обязательно должен быть двоечником и непоседой, чтобы вызывать агрессию со стороны преподавателя. Он может быть послушным и интересным ребёнком, но будет, к примеру, раздражать учителя своей творческой позицией. Это является очень субъективной реакцией, которая не всегда поддаётся логическому объяснению
Для решения подобных проблем, зачастую подключают школьных медиаторов. Однако порой ситуации с травлей затягиваются, потому что ученики не сразу решаются рассказать кому-то о происходящем. По этой причине психолог рекомендует родителям укреплять отношения с детьми — это позволит вовремя узнать о проблеме и предпринять действия для её скорейшего разрешения.
Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, в этом году учебный год в школах начнётся 1 сентября. Вместе с тем, как заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, в первый день осени состоятся школьные линейки. Пройдут ли они в традиционном формате — пока вопрос открытый, однако уже известно, что обучать детей будут очно.
На тему буллинга в российских школах ранее высказывалась уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова. По её словам, на сегодняшний день на государственном уровне уже разработана концепция развития психологической службы в образовательных учреждениях. Однако в первую очередь вовремя заметить и погасить зарождающийся конфликт должны сами педагоги и ученики, отметила Кузнецова.
Подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова, в свою очередь, считает, что для разрешения подобных конфликтов нужно привлекать сторонних специалистов, а не штатных, потому что медиатор внутри школы не всегда сможет объективно разобраться в ситуации.
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