В этом учебном году с буллингом со стороны преподавателей может столкнуться больше детей, чем обычно. Связанно это с повышенной невротизацией населения после карантина, в частности, учителей. О том, почему работники школ травят учеников и как это может отразиться на будущем детей — в материале NEWS.ru.

Во время карантина преподаватели разделились на две группы: одни работали дистанционно и получали зарплату, другие оказались лишены этой возможности. Учителя, которые временно остались без заработка, попали в серьезную стрессовую ситуацию. Некоторые из них столкнулись с неврозами, психозами, унынием, отчаянием и чувством безысходности. Такие преподаватели могут начать вымещать свою боль на учениках и травить их. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила социальный психолог Наиля Бирарова.

Учитель обычно находится в более сильной позиции перед ребёнком. И школьник не может дать взрослому отпор, когда нарушаются его границы. Плохой педагог будет этим пользоваться — срывать гнев, чувство вины за несостоятельность, накопленные за время карантина обиды, на тех, кто слабее его. Ребёнку это наносит психологические травмы — в картине мира школьника запечатлевается, что его не принимают таким, какой он есть, и априори за что-нибудь отчитывают. В юном возрасте ещё незрелая психика человека не может понять, что проблема не в нём, а в учителе, который не смог справиться со своей агрессией Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

Школьник, который подвергается буллингу со стороны учителя, может столкнуться с проблемами в построении отношений и создании семьи в будущем. Если преподаватель остался в сознании или подсознании человека, как доминирующая фигура, то скорее всего, он будет переносить формат взаимодействия с ним на отношения с партнёром.

Человек может начать рвать отношения с теми партнерами, которые не будут проявлять к нему агрессию или заставлять испытывать чувство вины. Ведь он будет считать, что любовь проявляется именно таким образом — такое понимание сформируется у него в детстве из-за поведения учителя, — сказала Бирарова.

Между тем, в основе буллинга со стороны учителей лежат не только внутренние обиды. Преподаватель, как и человек любой другой социальной профессии, склонен выделять любимчиков или, наоборот, людей, с которыми ему работать не хочется. Такая поведенческая психология заложена в человеческой природе. Однако одним людям удаётся сдерживать себя и не проявлять агрессии, а другим нет. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Наталья Панфилова.

Vladimir Melnikov/Russian Look/Global Look Press

Порой буллинг со стороны преподавателя начинается из-за того, что поведение ребёнка служит триггером для плохих воспоминаний. Школьник, к примеру, может напоминать учителю детей, которые издевались над ним в детстве. Однако раздражать преподавателя могут и прилежные ученики.

Ученик не обязательно должен быть двоечником и непоседой, чтобы вызывать агрессию со стороны преподавателя. Он может быть послушным и интересным ребёнком, но будет, к примеру, раздражать учителя своей творческой позицией. Это является очень субъективной реакцией, которая не всегда поддаётся логическому объяснению Наталья Панфилова семейный психолог семейный психолог

Для решения подобных проблем, зачастую подключают школьных медиаторов. Однако порой ситуации с травлей затягиваются, потому что ученики не сразу решаются рассказать кому-то о происходящем. По этой причине психолог рекомендует родителям укреплять отношения с детьми — это позволит вовремя узнать о проблеме и предпринять действия для её скорейшего разрешения.

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, в этом году учебный год в школах начнётся 1 сентября. Вместе с тем, как заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, в первый день осени состоятся школьные линейки. Пройдут ли они в традиционном формате — пока вопрос открытый, однако уже известно, что обучать детей будут очно.

Vladimir Melnikov/Russian Look/Global Look Press

На тему буллинга в российских школах ранее высказывалась уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова. По её словам, на сегодняшний день на государственном уровне уже разработана концепция развития психологической службы в образовательных учреждениях. Однако в первую очередь вовремя заметить и погасить зарождающийся конфликт должны сами педагоги и ученики, отметила Кузнецова.

Подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова, в свою очередь, считает, что для разрешения подобных конфликтов нужно привлекать сторонних специалистов, а не штатных, потому что медиатор внутри школы не всегда сможет объективно разобраться в ситуации.