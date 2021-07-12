Камеры-балки будут снимать нарушителей ПДД на российских дорогах

Камеры нового типа фиксации нарушений появятся на российских дорогах. Они будут вмонтированы в специальные балки со спецсигналами на крышах автомобилей ДПС, пишет Autonews.

Такие камеры уже начали испытывать в Москве, они установлены на крышах автомобилей Центра организации дорожного движения. Камеры-балки могут фиксировать почти все виды нарушений ПДД, начиная от заезда до стоп-линии, проезда по выделенным полосам до неправильных разворотов, перестроений и стоянки под запрещающими дорожными знаками. За соблюдение знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» будет отвечать расположенная справа камера, она более пристально изучает припаркованные автомобили.

Также камера-балка сможет выявлять нарушителей с неоплаченной парковкой. В потенциале возможно использование комплекса для проверки машин, попавших в объектив, по базам розыска. Вся информация попадает в память компьютера, где может храниться не менее 30 дней.

Ранее ведущий юрист Объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин заявил, что существуют ситуации, когда водителям можно оспаривать штраф за нарушение, зафиксированное видеокамерой. По его словам, в этих ситуациях решение выносится в пользу автовладельца, а штраф аннулируется.