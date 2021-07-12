Камеры-балки будут снимать нарушителей ПДД на российских дорогах

Камеры нового типа фиксации нарушений появятся на российских дорогах. Они будут вмонтированы в специальные балки со спецсигналами на крышах автомобилей ДПС, пишет Autonews.
Такие камеры уже начали
Также камера-балка сможет выявлять нарушителей с неоплаченной парковкой. В потенциале возможно использование комплекса для проверки машин, попавших в объектив, по базам розыска. Вся информация попадает в память компьютера, где может храниться не менее 30 дней.
Ранее ведущий юрист Объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин заявил, что существуют ситуации, когда водителям можно оспаривать штраф за нарушение, зафиксированное видеокамерой. По его словам, в этих ситуациях решение выносится в пользу автовладельца, а штраф аннулируется.