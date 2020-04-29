В последние годы мечты об удалённой работе будоражили умы молодых людей, которые хотели лежать на пляже с ноутбуком под рукой, а завтра, не расставаясь с девайсами, завтракать в кафе в Париже. И многие профессии действительно могли дать такую возможность: SMM-специалисты, райтеры, дизайнеры, но лучше всех с удалённой работой «подружились» специалисты из IT-сферы.
Именно поэтому, когда удалённая работа во время самоизоляции неожиданно стала не просто желанием, но суровой реальностью для всех, IT-сфера оказалась готова к этому больше других. Вместе с этим пришла и большая нагрузка, так как за помощью к айтишникам обратились буквально все.
В этом году в конкурсе «Цифровой прорыв» проектная команда конкурса уделила особое внимание HR-ассессменту участников, ведь получить работу мечты в ведущей IT-компании — одно из самых заветных желаний любого участника хакатона. Собирая лучших специалистов для решения партнёрских кейсов на хакатонах, конкурс решает при этом кадровые задачи. Каждый заинтересованный в трудоустройстве участник сможет встретиться с потенциальным работодателем, а работодатель, в свою очередь, получит доступ к полной витрине специалистов конкурса и сможет закрыть свои кадровые потребности. Но вирус COVID-19 внёс свои коррективы и сделал тренд удалённой работы ещё более актуальным.
В IT-сфере сейчас как никогда появилась потребность в новых специалистах, которые могли бы оперативно и, что важнее, дистанционно, включиться в стремительно развивающиеся процессы в компаниях. Но какие же компетенции абсолютно необходимы для удалённой работы, на что рекрутеры обращают наибольшее внимание? С этими вопросами мы обратились к партнёру HR-агентства Harwest Наталье Семичёвой, которое занимается кадровым ассессментом в рамках конкурса «Цифровой прорыв».
Современный цифровой мир требует набора компетенций, из которых по кусочкам собирается гибкий образ мышления, а его отражением является корпоративная культура в организации. Справедливости ради, корпоративная культура в организациях разная, а следовательно, и набор компетенций должен различаться. Но можно выделить определённый тренд, к которому стремятся большинство компаний, особенно если в бизнесе IT играет определяющую роль.
К качествам, на которых акцентирует современный рекрутер своё внимание, формируя лист необходимых кандидатам компетенций можно отнести:
- командную работу, эффективность которой зависит от самоорганизованности кросс-функциональных команд, где выбор участников также, как и ответственность за результат, стремятся к самодисциплине и самоконтролю;
- планирование, проявляющееся в гибкости, с необходимым уровнем детализации и регулярным обновлением планов, созданных при участии команды;
- склонность к коллаборативной, гибкой культуре, в противовес которой ставится директивная, деперсонализированная корпоративная культура, с дедлайнами через геройство, к которым, на самом деле, мы все склонны;
- даже в работе со знаниями акцент смещается на коллаборативность, регулярную обратную связь, с фокусом на командном накоплении знаний.
Из этого списка становится очевидным, что наш новый образ мышления должен обеспечивать согласованность и быструю предсказуемую реализацию намеченных целей командами, которые имеют полномочия и несут ответственность за результат, работают над эффективностью и уменьшают время поставки продукта на рынок, сокращая циклы обратной связи и адаптируясь под изменяющиеся потребности.
Учитывая переход на удалённый формат работы, любой рекрутер будет обращать внимание на расширенные или дополнительные качества кандидатов. Именно письменные коммуникации и донесение своих мыслей, способность убеждать в Telegram или Facebook — это важный скилл для удалённой работы.
Во-вторых, при удалённом найме можно проверить такую компетенцию, как ясная коммуникация и смелость для того, чтобы заявлять свою позицию. Прошло время, когда утверждённые психологами 80% информации потреблялось через язык жестов. Видеоконференции по Zoom или Skype требуют отработки оставшихся 20% на все 100%.
Пожалуй, на третье место, можно поставить ту же командность с небольшим акцентом на самоорганизацию и внутренний таймменеджмент. Они позволяют, начиная с себя, выстраивать уважение к другим.
Список хоть и можно продолжать, но он конечен и на самом деле при его полном составлении мы увидим, что большинство компетенций не новые, просто в некоторых случаях смещены акценты. И если посмотреть внимательно на описанные качества, то становится понятно, что такой формат, как хакатон, помогает не только взглянуть на себя и оценить, но и развить такие навыки, как планирование и организация собственного времени, донесение мыслей и убеждение при общении.
Смена парадигмы на удалённый формат — это не просто желание перехода, а вынужденная необходимость. Скорее всего, эта тенденция продлится, потому что работодатель вынужденно понял, что такой формат работает. Сотрудники активно осваивают цифровые инструменты работы, не тратят время на дорогу до офиса, а работодатель несёт меньше затрат на содержание офисного помещения.
В текущей ситуации на рынке труда — только в Москве эксперты предрекают появление 1 млн безработных — неизбежно усиливается конкуренция за рабочие места. При этом важное место в структуре спроса, по данным SuperJob, стала занимать удалённая работа: спрос на неё в марте по сравнению с февралём вырос со стороны соискателей и работодателей более чем в 3 раза.
Повышение своей капитализации, в том числе за счёт развития тех навыков и компетенций, которые в условиях дистанционной экономики востребованы наиболее критично, или освоение новой «цифровой» профессии может стать гарантией стабильности в новых экономических реалиях и даже мощным толчком профессионального развития.
Поэтому сейчас важна не только прямая финансовая помощь от государства отдельным компаниям и секторам экономики, но и программы быстрой подготовки/переобучения людей для работы в новых условиях: от инструментов для развития массовой цифровой грамотности, до персональных цифровых сертификатов от государства на бесплатное обучение новым профессиям, которые уже запущены в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ».
Теперь, когда мечты об удалённой работе стали реальностью, необходимо быстро адаптироваться к новым условиям, развить необходимые навыки. И как уже отметила Наталья Семичёва, едва ли резкой и быстрой прокачки скиллов найдётся более подходящий инструмент, чем хакатон. А планомерный и грамотный HR-ассессмент на площадке «Цифрового прорыва» позволит сразу с головой окунуться в дивный новый мир, и, возможно, быстро найти работу или специалиста.
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