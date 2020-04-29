В последние годы мечты об удалённой работе будоражили умы молодых людей, которые хотели лежать на пляже с ноутбуком под рукой, а завтра, не расставаясь с девайсами, завтракать в кафе в Париже. И многие профессии действительно могли дать такую возможность: SMM-специалисты, райтеры, дизайнеры, но лучше всех с удалённой работой «подружились» специалисты из IT-сферы.

Именно поэтому, когда удалённая работа во время самоизоляции неожиданно стала не просто желанием, но суровой реальностью для всех, IT-сфера оказалась готова к этому больше других. Вместе с этим пришла и большая нагрузка, так как за помощью к айтишникам обратились буквально все.

В этом году в конкурсе «Цифровой прорыв» проектная команда конкурса уделила особое внимание HR-ассессменту участников, ведь получить работу мечты в ведущей IT-компании — одно из самых заветных желаний любого участника хакатона. Собирая лучших специалистов для решения партнёрских кейсов на хакатонах, конкурс решает при этом кадровые задачи. Каждый заинтересованный в трудоустройстве участник сможет встретиться с потенциальным работодателем, а работодатель, в свою очередь, получит доступ к полной витрине специалистов конкурса и сможет закрыть свои кадровые потребности. Но вирус COVID-19 внёс свои коррективы и сделал тренд удалённой работы ещё более актуальным.

instagram.com/leadersofdigital

В IT-сфере сейчас как никогда появилась потребность в новых специалистах, которые могли бы оперативно и, что важнее, дистанционно, включиться в стремительно развивающиеся процессы в компаниях. Но какие же компетенции абсолютно необходимы для удалённой работы, на что рекрутеры обращают наибольшее внимание? С этими вопросами мы обратились к партнёру HR-агентства Harwest Наталье Семичёвой, которое занимается кадровым ассессментом в рамках конкурса «Цифровой прорыв».

Современный цифровой мир требует набора компетенций, из которых по кусочкам собирается гибкий образ мышления, а его отражением является корпоративная культура в организации. Справедливости ради, корпоративная культура в организациях разная, а следовательно, и набор компетенций должен различаться. Но можно выделить определённый тренд, к которому стремятся большинство компаний, особенно если в бизнесе IT играет определяющую роль.

К качествам, на которых акцентирует современный рекрутер своё внимание, формируя лист необходимых кандидатам компетенций можно отнести:

командную работу, эффективность которой зависит от самоорганизованности кросс-функциональных команд, где выбор участников также, как и ответственность за результат, стремятся к самодисциплине и самоконтролю;

планирование, проявляющееся в гибкости, с необходимым уровнем детализации и регулярным обновлением планов, созданных при участии команды;

склонность к коллаборативной, гибкой культуре, в противовес которой ставится директивная, деперсонализированная корпоративная культура, с дедлайнами через геройство, к которым, на самом деле, мы все склонны;

даже в работе со знаниями акцент смещается на коллаборативность, регулярную обратную связь, с фокусом на командном накоплении знаний.

Из этого списка становится очевидным, что наш новый образ мышления должен обеспечивать согласованность и быструю предсказуемую реализацию намеченных целей командами, которые имеют полномочия и несут ответственность за результат, работают над эффективностью и уменьшают время поставки продукта на рынок, сокращая циклы обратной связи и адаптируясь под изменяющиеся потребности.

Учитывая переход на удалённый формат работы, любой рекрутер будет обращать внимание на расширенные или дополнительные качества кандидатов. Именно письменные коммуникации и донесение своих мыслей, способность убеждать в Telegram или Facebook — это важный скилл для удалённой работы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во-вторых, при удалённом найме можно проверить такую компетенцию, как ясная коммуникация и смелость для того, чтобы заявлять свою позицию. Прошло время, когда утверждённые психологами 80% информации потреблялось через язык жестов. Видеоконференции по Zoom или Skype требуют отработки оставшихся 20% на все 100%.

Пожалуй, на третье место, можно поставить ту же командность с небольшим акцентом на самоорганизацию и внутренний таймменеджмент. Они позволяют, начиная с себя, выстраивать уважение к другим.

Список хоть и можно продолжать, но он конечен и на самом деле при его полном составлении мы увидим, что большинство компетенций не новые, просто в некоторых случаях смещены акценты. И если посмотреть внимательно на описанные качества, то становится понятно, что такой формат, как хакатон, помогает не только взглянуть на себя и оценить, но и развить такие навыки, как планирование и организация собственного времени, донесение мыслей и убеждение при общении. Наталья Семичёва партнёр HR-агентства Harwest партнёр HR-агентства Harwest

Смена парадигмы на удалённый формат — это не просто желание перехода, а вынужденная необходимость. Скорее всего, эта тенденция продлится, потому что работодатель вынужденно понял, что такой формат работает. Сотрудники активно осваивают цифровые инструменты работы, не тратят время на дорогу до офиса, а работодатель несёт меньше затрат на содержание офисного помещения.

В текущей ситуации на рынке труда — только в Москве эксперты предрекают появление 1 млн безработных — неизбежно усиливается конкуренция за рабочие места. При этом важное место в структуре спроса, по данным SuperJob, стала занимать удалённая работа: спрос на неё в марте по сравнению с февралём вырос со стороны соискателей и работодателей более чем в 3 раза.

Повышение своей капитализации, в том числе за счёт развития тех навыков и компетенций, которые в условиях дистанционной экономики востребованы наиболее критично, или освоение новой «цифровой» профессии может стать гарантией стабильности в новых экономических реалиях и даже мощным толчком профессионального развития.

Поэтому сейчас важна не только прямая финансовая помощь от государства отдельным компаниям и секторам экономики, но и программы быстрой подготовки/переобучения людей для работы в новых условиях: от инструментов для развития массовой цифровой грамотности, до персональных цифровых сертификатов от государства на бесплатное обучение новым профессиям, которые уже запущены в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». Олег Подольский координатор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» координатор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»

Теперь, когда мечты об удалённой работе стали реальностью, необходимо быстро адаптироваться к новым условиям, развить необходимые навыки. И как уже отметила Наталья Семичёва, едва ли резкой и быстрой прокачки скиллов найдётся более подходящий инструмент, чем хакатон. А планомерный и грамотный HR-ассессмент на площадке «Цифрового прорыва» позволит сразу с головой окунуться в дивный новый мир, и, возможно, быстро найти работу или специалиста.