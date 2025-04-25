Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 апреля 2025 года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какой сегодня день?

Наступило 25 апреля 2025 года. Православные священнослужители в этот день вспоминают преподобного Василия исповедника, в США делают маникюр и педикюр, в мире вспоминают о детях с генетическими заболеваниями. Узнаем, какие еще праздники и исторические даты приходятся на 25 апреля.

Церковные и религиозные праздники 25 апреля: умывания колодезной водой и угощение нищих хлебом

25 апреля 2025 года православная церковь вспоминает преподобного Василия исповедника. Святой известен как игумен одного из византийских монастырей.

Василий вошел в историю исповедником — человеком, пострадавшим за веру, но не принявшим мученической смерти. Служитель церкви активно выступал против политики Византийской империи, направленной на уничтожение икон. Также Василий отказывался подчиняться указам императора Льва III, запрещающего почитание икон. За это его преследовали, а позднее заключили в тюрьму и лишили сана.

Часто исповедника Василия изображают с иконой в руках — символом его борьбы.

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25 апреля народ проводил необычный ритуал с колодезной водой. Рано поутру люди набирали полные ведра чистой воды, которую следовало оставить на солнце. Ближе к вечеру водица должна была нагреться. Ей следовало омыть лицо, чтобы избавиться от несчастий.

Существовало еще одно интересное поверье. 25 апреля народ ходил в церковь, соблюдая особое правило. Перед тем как войти в дом Божий, следовало угостить нуждающихся хлебом. Уходя, народ отдавал нищим немного монет. Считалось, что подобные действия могут избавить человека от бедности, болезней и несчастья.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Праздники и памятные даты 25 апреля 2025 года

Какие необычные праздники приходятся на 25 апреля в других странах

День ocвeдoмленнocти o нeдиaгнocтиpoвaнныx детях. Праздник создан для повышения осведомленности о невыявленных генетических заболеваниях и сбора средств для поддержки детей и их семей. Каждый может столкнуться с подобной ситуацией, потому так важно проявлять сострадание к тем, кто воспитывает детей с генетическими заболеваниями. К тому же этот день призван напомнить о важности подготовки к беременности. Перед планированием малыша следует убедиться, что родители не передадут ребенку вместе с генами опасное заболевание.

25 апреля в США отмечается необычный праздник — День маникюра и педикюра. Это торжество — повод побаловать себя. Сделайте для рук и ног ванночки с морской солью, проскрабируйте кожу, а затем увлажните ее любимыми кремами. Осталось только поухаживать за ногтями! Можно доверить это дело мастеру или остаться дома, чтобы самостоятельно создать желаемый дизайн на ногтях.

На 25 апреля приходится еще один праздник — День казахстанского футбола. Не удивительно, что торжество отмечают в Казахстане. Именно в этот день страна была официально принята в Союз европейских футбольных ассоциаций. Так в 2002 году началась новая веха в истории развития самого популярного вида спорта в Казахстане.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru 25 апреля в истории: памятные даты и значимые события

25 апреля в истории: памятные даты и значимые события

25 апреля в истории: в этот день португальские военные совершили государственный переворот, во Франции впервые используют гильотину, а ученые создали первую в истории солнечную батарею.

1792 год — во Франции была совершена первая казнь на гильотине. Первым, кто не смог выбраться из цепких лап орудия, стал разбойник по имени Николя Жак Пеллетье. Гильотина считалась гуманной формой казни. До изобретения машины представителей дворянства обезглавливали мечом или топором, и часто для того, чтобы убить осужденного, требовалось два или более ударов. Осужденные или их семьи иногда платили палачу, чтобы он хорошо заточил лезвие перед исполнением приговора. Простолюдинов обычно вешали.

1954 год — исследователи из Bell Laboratories продемонстрировали первую практичную кремниевую солнечную батарею. На презентации солнечная панель питала небольшое игрушечное колесо обозрения и радиопередатчик на солнечных батареях. Несмотря на успех, в бытовой жизни изобретение использовали редко. Все из-за дороговизны солнечных батарей.

1974 год — в Португалии проходит так называемая Революция гвоздик. Мятеж начали военные, недовольные своим социальным положением и колониальной войной. Восставшим удалось свергнуть правительство «Нового государства». Переворот привел к переходу государства к демократии и окончанию Португальской колониальной войны. Цветочное название революция получила из-за гвоздик, которые вручали солдатам местные жители в знак поддержки.

Фото: Klaus Rose/dpa/Global Look Press Португальцы в Руре поддерживают „Революцию гвоздик“

В этот день появились на свет

1883 год — один из первых маршалов Советского Союза, герой Гражданской войны, кавалер восьми орденов Ленина, полководец Семен Буденный.

1900 год — физик, обладатель Нобелевской премии по физике за «решающий вклад в открытие нового закона природы — принципа запрета, или принципа Паули» Вольфганг Паули.

1907 год — композитор, Герой Социалистического Труда, пианист, создатель цикла «Сказ о солдате» Василий Соловьев-Седой.

В этот день мир покинули

1595 год — драматург, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим», до начала XX века остававшийся одним из самых читаемых поэтов в Европе, Торквато Тассо.

1943 год — драматург, режиссер театра, обладатель звания «Народный артист СССР», театральный критик Владимир Немирович-Данченко.

1982 год — артист театра и кино, обладатель звания «Народный артист СССР», известный по ролям в картинах «Большая жизнь», «Остров сокровищ» и «Илья Муромец», Борис Андреев.

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