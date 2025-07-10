Как сварить ароматное варенье из абрикосов: рецепт с фото

Как сварить ароматное варенье из абрикосов: рецепт с фото

Как сварить ароматное варенье из абрикосов: рецепт с фото

В сезон абрикосов самое время приготовить баночку солнечного варенья на зиму. Этот простой рецепт сохранит яркий вкус и аромат спелых плодов.

Вам потребуется: 1 кг отборных, плотных абрикосов и ровно 1 кг сахарного песка. Фрукты вымойте, обсушите полотенцем, аккуратно разделите на половинки, извлеките косточки. Уложите абрикосовые половинки в емкость, где будете готовить варенье, щедро пересыпая каждый слой песком. Оставьте на 4–6 часов (можно на ночь) — плоды пустят сок, а сахар превратится в сироп. Поставьте емкость с фруктами на умеренный огонь. Осторожно, не помяв нежные половинки, доведите массу до первых пузырьков, убирая образующуюся пену. Проварите ровно 5 минут и снимите с огня. Пусть варенье остынет естественным путем (это займет несколько часов).

Повторите процесс варки: снова доведите до кипения, проварите 5 минут и опять дайте остыть до комнатной температуры. На третий раз после 5-минутного кипячения варенье готово: сироп загустеет, а дольки станут полупрозрачными, янтарными.

Немедленно разлейте варенье доверху. Закройте банки крышками. Переверните вверх дном, тепло укутайте и оставьте до остывания.