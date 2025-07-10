Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 14:05

Как сварить ароматное варенье из абрикосов: рецепт с фото

Как сварить ароматное варенье из абрикосов: рецепт с фото Как сварить ароматное варенье из абрикосов: рецепт с фото Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В сезон абрикосов самое время приготовить баночку солнечного варенья на зиму. Этот простой рецепт сохранит яркий вкус и аромат спелых плодов.

Вам потребуется: 1 кг отборных, плотных абрикосов и ровно 1 кг сахарного песка. Фрукты вымойте, обсушите полотенцем, аккуратно разделите на половинки, извлеките косточки. Уложите абрикосовые половинки в емкость, где будете готовить варенье, щедро пересыпая каждый слой песком. Оставьте на 4–6 часов (можно на ночь) — плоды пустят сок, а сахар превратится в сироп. Поставьте емкость с фруктами на умеренный огонь. Осторожно, не помяв нежные половинки, доведите массу до первых пузырьков, убирая образующуюся пену. Проварите ровно 5 минут и снимите с огня. Пусть варенье остынет естественным путем (это займет несколько часов).

Повторите процесс варки: снова доведите до кипения, проварите 5 минут и опять дайте остыть до комнатной температуры. На третий раз после 5-минутного кипячения варенье готово: сироп загустеет, а дольки станут полупрозрачными, янтарными.

Немедленно разлейте варенье доверху. Закройте банки крышками. Переверните вверх дном, тепло укутайте и оставьте до остывания.

рецепты
простыерецепты
быстрыерецепты
варенье
абрикосы
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец бойца «Азова» погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
Умер известный саратовский коллекционер и галерист
«Ты — это то, что ты выбираешь»: стиль как продолжение характера
Врач назвала неожиданный симптом эндокринных нарушений
Репетитор-педофил пил чай с родителями своих жертв
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Звездного баскетболиста РФ задержали в Париже: что грозит, мнение Захаровой
Боец подразделения «Орлан» попал под удар украинского дрона
Предприимчивый россиянин присвоил себе средства со счета полного тезки
«Добрый знак»: военкор оценил убийство полковника СБУ в Киеве
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 10 июля, фото и видео
Военэксперт раскрыл страшные последствия применяемых ВСУ снарядов с хлором
Разведдрон США заметили над Черным морем
Адвокат Добровинский раскрыл, как «Торпедо» избежит исключения из РПЛ
В Ленобласти сразу в нескольких отделах полиции прошли обыски
Алиев и Пашинян договорились продолжить переговоры
Европарламент принял решение по отставке фон дер Ляйен
Соцсети заполонили «доширачные» видео с извинениями абхазов перед россиянам
Психолог объяснила, как научиться говорить «нет» родственникам
На Западе увидели серьезную угрозу в новой тактике российских войск
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.