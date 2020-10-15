Калорийная пандемия: как сидя дома похудеть к Новому году

Реалии «нового мира», которые сформировались из-за пандемии, ещё больше сблизили россиян с их холодильниками. Пищевому соблазну, поджидающему на удалёнке, поддались тысячи жителей нашей страны. Как рассказали эксперты, многие из искушённых всё же взялись за себя и сейчас активно худеют к Новому году. А вернее даже, они изменили свой подход к «датам X». О том, насколько эффективны домашние тренировки, как мотивировать себя на преображение и почему можно есть сало и худеть — в материале NEWS.ru.

Задушили лень онлайном

Народная пословица гласит, что сани нужно готовить с лета. Собственно, так россияне и поступили, поэтому начали активно худеть к новогодним праздникам уже несколько месяцев назад. По данным оператора фискальных данных «Такском», с июля по сентябрь на 17% выросли продажи спортивного инвентаря по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (документ есть в распоряжении редакции). Причём больше всего наши соотечественники по безналу приобретали гантели, скакалки и коврики. Персональный тренер Надежда Сенькова подтвердила NEWS.ru, что россияне теперь отдают предпочтение функциональным тренировкам и в целом изменили подход к преображению.

Сейчас люди не как раньше готовятся к праздничным каникулам, а делают акцент на укреплении здоровья и стараются в целом больше заботиться о своём теле. Радует, что сейчас россияне больше следят не за своим весом, а за объёмами и внешним видом в целом. Теперь занимающихся больше привлекают тренировки с собственным весом, без активного использования тренажёров. Значительная часть сейчас тренируется в залах по этому принципу, чтобы в случае их закрытия, продолжать заниматься дома. Онлайн тренировки также пользуются большим спросом, половина инструкторов до сих пор работает с людьми в таком формате. Надежда Сенькова персональный тренер, диетолог, специалист по фитнес-тестированию персональный тренер, диетолог, специалист по фитнес-тестированию

По словам эксперта, домашние занятия доказали свою эффективность. В «новой реальности» они составляют хорошую конкуренцию тренажёрным залам. Но стоит учитывать, что к онлайн-тренингу нужно подходить с головой. Недостаточно просто скачать программу и выполнять упражнения по наитию, так можно заработать травму. Лучше обратиться за консультацией к специалисту и детально разобрать каждый элемент своей программы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пельмени с салом не помеха

Персональный тренер посоветовала начать похудение с двух занятий в неделю. Но без изменений в режиме питания избавиться от лишних килограммов не получится. С этим правилом согласилась и другой эксперт — диетолог Дарья Русакова. По словам врача, работая на удалёнке (и не только), необходимо создавать должную физическую активность и питаться по чёткому расписанию. Причём при первом варианте нельзя работать из кухни — не искушайте судьбу.

Режим дня и пищи должны быть расписаны. Не держите еду под рукой, именно механическое поглощение пищи сложно контролировать. Обязательно должен быть завтрак — блюдо из яиц или творог, допускается и кусочек мяса птицы, плюс овощной или фруктовый салат. В обед желательно есть суп и на второе кусочек мяса или рыбы с овощным гарниром. В них меньше калорий, чем в крупяных. Ужинать надо за четыре часа до сна, и он должен быть лёгким — рыба или птица с овощами. Перед сном можно выпить несладкий кисломолочный напиток. Дарья Русакова диетолог, кандидат медицинских наук, член экспертного совета НАДН, ведущий специалист консервативного лечения ожирения в Центре коррекции веса им. Н. Э. Баумана диетолог, кандидат медицинских наук, член экспертного совета НАДН, ведущий специалист консервативного лечения ожирения в Центре коррекции веса им. Н. Э. Баумана

Специалист дополнила, что перекусы не запрещены, но они тоже должны быть правильными. Для этого отлично подойдут орехи или сухофрукты (можно 30 грамм), кисломолочные напитки, нежирный сыр и творог. А вот пить чай лучше с пастилой без сахара либо ягодами или фруктами. В небольшом количестве разрешается есть и любимые продукты. Например, 10 грамм шоколада в день или небольшая порция пельменей раз в неделю не навредят фигуре.

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Сейчас важно заботиться и о своём иммунитете. Тоненький кусочек сала (20–30 гр) на завтрак действительно будет очень полезен и не добавит лишних килограммов. Главное, чтобы всё было в меру, не заниматься перееданием. Нужно составить себе специальную таблицу. Посчитать, сколько вы тратите калорий, а какое количество съедаете, можно самостоятельно или обратиться за помощью к специалисту, — заключила Русакова.

Инструкция по расставанию с лишними кг

Если следовать всем советам экспертов и работать над собой комплексно, желание похудеть положительно скажется и на эмоциональном здоровье. Как рассказала NEWS.ru психолог Татьяна Саломатова, это поможет сменить фокус внимания с негативной повестки дня на улучшение себя.

В целом осенью наблюдается общее ухудшение настроения у россиян. Тренировки, правильное питание и чёткий режим дня помогут его улучшить и станут хорошим дополнением к повышению качества жизни людей. Нужно худеть не к конкретному дню, а понять, что стоит в целом изменить образ жизни во благо своему здоровью. Татьяна Саломатова психоаналитический психолог психоаналитический психолог

Чтобы россиянам было легче взять себя в руки и замотивироваться на позитивные изменения, эксперты дали ещё несколько полезных советов. Во-первых, нужно поставить себе две цели — маленькую и большую. Например, заниматься чётко три раза в неделю и за месяц потерять ненужные два килограмма.

Во-вторых, стоит установить конкретное время для тренировок. Это должно дойти до автоматизма, как ездить на работу к определённому часу. Третий совет — ведите дневник. Туда можно записывать все свои действия, результаты и эмоции. В-четвёртых, если руки судорожно потянуться к холодильнику, задайте себе вопрос — для чего вы это делаете, действительно ли голодны или просто заедаете стресс.

Пятое правило — поощряйте себя (не едой!) и ежедневно благодарите за каждое маленькое усилие. И последнее, что может существенно помочь в похудении — визуализируйте конечную цель на ватмане (напишите пожелания, наклейте мотивирующие картинки). Потом нужно поместить этот плакат на холодильник и начать действовать.