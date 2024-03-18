«Как и Лукашенко»: россияне раскрыли, как часто хотят уволиться с работы Около 24% россиян признались, что постоянно думают об увольнении с работы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 24% граждан признались, что постоянно думают об увольнении с работы, следует из опроса NEWS.ru. Второй по популярности ответ — диаметрально противоположный. Так, 20% опрошенных заявили, что об увольнении они не думают, потому что работа их вполне устраивает.

Около 18% признались, что хотят уволиться, однако от этого шага их останавливает необходимость поиска новой работы. Еще 9% назвали себя пенсионерами, а 8% — «котами». Лишь около 7% россиян ходят на работу как на праздник, а 4% сравнили себя с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и признались, что «не держатся за свою работу синими пальцами». Наименее популярным ответом стал вариант «Я работодатель и сам увольняю». В опросе приняли участие около двух тысяч человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что безработица в России снизилась на 20% за последние шесть лет. По ее словам, среднегодовая численность занятых составляет 73,6 млн человек.

Согласно опубликованному ранее опросу, за последний год более половины россиян пытались трудоустроиться. Так, 18% участников опроса искали работу один раз, 12% — два или три раза, а 7% — более трех раз.