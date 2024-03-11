Стало известно, насколько снизилась безработица в России Голикова: безработица в России снизилась на 20% за последние шесть лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Голикова

Безработица в России снизилась на 20% за последние шесть лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, среднегодовая численность занятых составляет 73,6 млн человек.

Мы видим системные изменения рынка труда, которые происходят в последнее время. За последние шесть лет у нас на 20% снизилась безработица. Среднегодовая численность занятых у нас составила 73,6 млн человек, — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число безработных граждан России составляет около 460 тысяч человек. На фоне этого наблюдается нехватка кадров — рынку труда не хватает около 2,5 млн специалистов. Кроме этого, как подчеркнул президент, с 2024 года в стране повысят минимальный размер оплаты труда, а реальная зарплата вырастет примерно на 8%