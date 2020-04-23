Общество

Кадыров вспомнил первую встречу с Путиным

02:05, 24 апреля 2020
Владимир Путин и Рамзан Кадыров Владимир Путин и Рамзан Кадыров Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что с президентом РФ Владимиром Путиным его познакомил отец Ахмат-Хаджи Кадыров. По его словам, это было в Сочи, в 2000 году.

Кадыров отметил, что позже встречи с первым лицом страны происходили в Моздоке и Гудермесе.

Но первое знакомство с великим президентом великой страны было в 2000 году, — указал Кадыров в прямом эфире в Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал остальных мужчин последовать своему примеру. Таким образом руководитель региона ответил на просьбы открыть в республике парикмахерские. Рестораны, парикмахерские и развлекательные заведения в Чечне приостановили работу в конце марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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