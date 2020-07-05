Кадры краш-теста автомобиля Aurus появились в Сети

https://static.news.ru/photo/e7e1265e-be9d-11ea-bf8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: aurusmotors.com

Автомобиль представительского класса Aurus, произведённый в РФ, проверили на прочность. Разработчики седана смоделировали ситуацию, когда машина врезается лицевой частью в препятствие, разогнавшись до 64 км/ч. В салон поместили два манекена. Они имитировали водителя и пассажира на передних сиденьях.

Видео испытаний опубликовал телеканал «Звезда» на своём YouTube-канале. В момент аварии можно увидеть, что, несмотря значительные повреждения корпуса автомобиля, «куклы» остаются на своих местах. Также в нужный момент «выстрелили» подушки безопасности. По итогам эксперимента испытания, в целом, признали успешными.

Aurus — новая российская марка автомобилей класса люкс. На лимузине «Кортеж» этой марки ездит глава государства Владимир Путин. Ориентировочная цена на Aurus начинается с 10 млн рублей. Клиенты получат автомобили Aurus, которые будут произведены на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан), в марте 2021 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Как ранее писал NEWS.ru, компания Aurus получила 700 предзаказов на выпуск автомобилей класса люкс. Из них 65 заявок пока находятся в преддоговорной стадии. Об этом сообщил генеральный директор автопроизводителя Адиль Ширинов. Он отметил, что первые автомобили Aurus Senat для частных заказчиков будут выпущены уже в мае следующего года.