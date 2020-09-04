Кабмин выделит 5 млрд руб. на выплаты борющимся с COVID-19 специалистам

https://static.news.ru/photo/d7460b18-ee89-11ea-994d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных бюджетных средств на стимулирующие выплаты сотрудникам госучреждений, занимающихся борьбой с коронавирусом.

На эти цели из резервного фонда правительства выделят более 5 млрд рублей, а размер выплат составит от 20 до 100% от среднемесячного дохода специалистов в зависимости от их работы.

Сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и ряд других специалистов, которые помогают больным коронавирусом или задействованы в борьбе с распространением новой инфекции, будут получать стимулирующие выплаты за особые условия труда, — сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В сообщении отмечается, что речь идёт о сотрудниках организаций в ведении МВД, Минэка, Росгвардии, Минздрава, Минтруда, ФСИН, ФСБ, Минобрнауки и Минобороны.

Сотрудники таких учреждений наравне с врачами обычных больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Многие из них напрямую имеют дело с больными: несут повышенную нагрузку, рискуют жизнью и здоровьем, — подчёркивают в правительстве.

Ранее NEWS.ru писал, что с начала пандемии социальные работники получили 9,3 млрд рублей в виде стимулирующих выплат за работу, связанную с борьбой против коронавируса. Всего на эти выплаты было выделено из бюджета 11,3 млрд рублей.