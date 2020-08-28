Кабмин учредил премию им. Петра Великого за укрепление авторитета России

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении премии имени Петра Великого. Её будут присуждать в том числе за укрепление международного авторитета РФ. Документ опубликовали 28 августа 2020 года на официальном портале правовой информации.
Размер премии составит 3 млн рублей,
Накануне стало известно, что инструктор-космонавт-испытатель, командир отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» Олег Кононенко награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» . Кроме того, глава РФ Владимир Путин удостоил медали Ушакова 17 граждан США за мужество в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях.
Ранее сообщалось, что в России 19 июня были учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Орденом будут награждаться граждане за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни. Медалью — практикующие врачи, младший медперсонал и другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, большой вклад в организацию оказания медпомощи и укрепление общественного здоровья.
Как писал NEWS.ru, Путин подписал указы о награждении работников медицинских и научных учреждений за вклад в борьбу с COVID-19. Перечисленным в указах лицам будут вручены ордена Пирогова и медали Луки Крымского.
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