Кабмин учредил премию им. Петра Великого за укрепление авторитета России

https://static.news.ru/photo/b50e0bfe-e92a-11ea-b0a4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении премии имени Петра Великого. Её будут присуждать в том числе за укрепление международного авторитета РФ. Документ опубликовали 28 августа 2020 года на официальном портале правовой информации.

Размер премии составит 3 млн рублей, говорится в документе. Премию будут вручать гражданам РФ, представителям иностранных государств, а также лицам без гражданства за достижения в сфере социально-экономического развития РФ, укрепления правового государства, а также за укрепление авторитета Кремля на международной арене. Три премии по 3 млн каждая будут вручать раз в пять лет. Торжественные мероприятия приурочат ко дню рождения российского императора Петра I — 9 июня.

Накануне стало известно, что инструктор-космонавт-испытатель, командир отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» Олег Кононенко награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» . Кроме того, глава РФ Владимир Путин удостоил медали Ушакова 17 граждан США за мужество в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях.

Ранее сообщалось, что в России 19 июня были учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Орденом будут награждаться граждане за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни. Медалью — практикующие врачи, младший медперсонал и другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, большой вклад в организацию оказания медпомощи и укрепление общественного здоровья.

Как писал NEWS.ru, Путин подписал указы о награждении работников медицинских и научных учреждений за вклад в борьбу с COVID-19. Перечисленным в указах лицам будут вручены ордена Пирогова и медали Луки Крымского.