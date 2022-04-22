Кабмин не поддержал запрет упоминания в СМИ национальности преступников

Правительство РФ дало отрицательный отзыв на внесённый в Госдуму законопроект о запрете распространения в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании правонарушителей. В кабмине обратили внимание, что в настоящее время обеспечивают «взвешенное и объективное распространение» подобных сведений уже существующие нормы. Отзыв кабмина опубликован в электронной базе Госдумы.

Также в правительстве напомнили , что подобное предложение содержалось в законопроекте, прежде отклонённом Госдумой. Отзыв кабмина на него в 2016 году был аналогичным.

С учётом изложенного правительство Российской Федерации представленный законопроект не поддерживает, — отмечается в отзыве.

Ранее стало известно, что в Совете по правам человека при президенте РФ не поддержали предложение запретить упоминать в СМИ национальность причастных к преступлениям лиц. Соответствующий законопроект внёс в Госдуму парламент Чечни. Против него выступила комиссия СПЧ по свободе информации, заявил её глава Павел Гусев.