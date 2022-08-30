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К Мишустину обратились с призывом увеличить выплаты по уходу за инвалидами

Депутаты обратились к властям с просьбой увеличить выплаты по уходу за инвалидами

Уже много лет родителям и опекунам детей с инвалидностью выплачивают компенсацию в 10 тысяч рублей в месяц, а остальным людям, которые заботятся об инвалидах, — по 1200 рублей. Такую сумму установили еще в 2007 году и ни разу не повышали, сообщает «Парламентская газета». Депутаты Петербургского заксобрания подготовили обращение к главе кабинеты министров Михаилу Мишустину с призывом увеличить содержание людей, ухаживающих за инвалидами.

Достаточно отметить, что минимальный размер оплаты труда в 2007 году составлял 2300 рублей, а в 2022 году — 13 890 рублей, то есть вырос более чем в шесть раз, что было обусловлено в том числе пропорциональным ростом цен на товары и услуги. <...> В настоящее время размер указанной ежемесячной компенсационной выплаты не может в полной мере выполнять первоначально предполагавшуюся функцию, — утверждают депутаты.

Парламентарии обратили внимание и на то, что такая выплата вообще не полагается частично занятым или работающим пенсионерам. По их мнению, эта ситуация также несправедлива, ведь в стране из-за нехватки доходов от пенсии работает около 20% пенсионеров.

Глава комиссии Петербургского заксобрания по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков ранее заявил, что процедуру признания россиян инвалидами через портал госуслуг нужно упростить, так как многие из них в силу возраста и состояния здоровья не могут пользоваться интернетом. Он аргументировал свою точку зрения тем, что в 2021 году медико-социальную экспертизу в Санкт-Петербурге прошел 80 051 человек, при этом электронные заявления подали всего 612 человек. Депутат также раскритиковал текущую систему признания граждан инвалидами за то, что она подразумевает использование исключительно электронных документов. Ржаненков считает, что пожилым людям привычнее и понятнее бумажный формат.