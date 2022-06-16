Депутат призвал упростить процедуру признания россиян инвалидами Депутат Ржаненков призвал упростить процедуру признания россиян инвалидами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процедуру признания россиян инвалидами через портал Госуслуг нужно упростить, так как многие из них в силу возраста и состояния здоровья не могут пользоваться интернетом, заявил глава комиссии петербургского Заксобрания по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков. Он аргументировал свою точку зрения тем, что в 2021 году медико-социальную экспертизу в Санкт-Петербурге прошел 80 051 человек, при этом электронные заявления из них подали всего 612 человек, пишет «Парламентская газета».

Он также раскритиковал текущую систему признания граждан инвалидами за то, что она подразумевает использование исключительно электронных документов. Ржаненков считает, что пожилым людям привычнее и понятнее бумажный формат. По мнению политика, граждане должны получать информацию о результатах медико-социальной экспертизы в удобной для них форме. Он подчеркнул, что подобный порядок проведения процедуры ограничивает возможности россиян, проживающих за границей.

Многие граждане, имеющие инвалидность как следствие тяжелых заболеваний, вынуждены на длительный период выезжать за рубеж для прохождения лечения. Кроме того, по данным Пенсионного фонда России, более 300 тысяч человек постоянно проживают за границей и получают пенсии по российским законам. Правила ограничивают для граждан этой категории возможность проведения медико-социальной экспертизы для подтверждения права на пенсионное обеспечение по инвалидности, — отметил Ржаненков.

В 2023 году в России планируется ввести мониторинг всех государственных и муниципальных услуг. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В настоящее время проверка проводится по ограниченному числу услуг и в основном на основании отзывов граждан.