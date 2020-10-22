«Извинения я принёс ещё в июне»: Ефремов выступил с последним словом

https://static.news.ru/photo/4602a56c-146d-11eb-8cb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Актёр Михаил Ефремов выступил с последним словом в ходе заседания суда по апелляции на решение по делу о смертельном ДТП. Он заявил, что извинился перед потерпевшими ещё в июне.

По его словам, вся страна видела, как он приносил извинения.

Я слышал, что человек, убивший двух людей за рулём и пытавшийся скрыться, получил пять лет, — сказал Ефремов.

Он отметил, что ему «безумно жаль» и он мог бы сразу возместить ущерб, если бы его допустили к его деньгам.

Я абсолютно и полностью признаю свою вину <...> Эта трагедия разделила мою жизнь на до и после. Вряд ли я когда-нибудь ещё раз сяду за руль. Также я прекращаю все свои отношения с алкоголем, — подчеркнул он.

Артист попросил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, чтобы он мог помогать потерпевшим и работать по специальности.

Также я хочу открыть памятник Сергею Захарову. У меня трое несовершеннолетних детей и дочь-студентка, я бы хотел принимать участие в их воспитании. Прошу проявить снисхождение, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, актёр выплатил по миллиону рублей в качестве компенсации троим потерпевшим. После этого они заявили, что не против смягчения наказания для Ефремова, но только если он покажет искреннее, а не формальное раскаяние.

Авария, виновником которой был признан Михаил Ефремов, произошла в Москве 8 июня. Автомобиль, за рулём которого находился артист в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский фургон. Водитель-курьер Сергей Захаров был госпитализирован с тяжёлыми травмами и скончался в больнице. Через три месяца Ефремов был приговорён к восьми годам лишения свободы. Трое пострадавших, которым были перечислены компенсации, — брат Захарова, его вдова и его младший сын.