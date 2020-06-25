Известный мотоблогер разбился насмерть

https://static.news.ru/photo/f60ed4cc-b71a-11ea-aa4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/diablo__r1

Известный мотоблогер Александр Diablo R1 погиб, врезавшись на мотоцикле Suzuki во встречную фуру, сообщает YouTube-блогер pilot.zx6r.

Инцидент произошёл на трассе Р-22 «Каспий» по дороге из Тамбова в Волгоград.

Везение рано или поздно заканчивается, — написал знакомый погибшего.

Он добавил, что он неоднократно предупреждал Diablo R1 о манере езды, но тот его не слушал.

Отмечается, что Александру Diablo R1 был 31 год. Он был известен обзорами о мотоциклах, на которых ездил на высокой скорости и выполнял опасные манёвры. У его канала на YouTube было 197 тысяч подписчиков, в Instagram за ним следили ещё 111 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, падение с мотоцикла на скорости 190 километров в час едва не кончилось летальным исходом для девушки-байкера в Сочи. Мотоциклистка на большой скорости не справилась с управлением и упала. При этом из травм у неё оказался только ожог копчика и несколько синяков.