Apple обвинили в пропаганде ЛГБТ Против Apple в России возбудили дело о пропаганде ЛГБТ

Фото: Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

В отношении американской компании Apple в России заведено административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщили ТАСС в Таганском суде Москвы. Корпорации грозит штраф до 4 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении Apple Distribution International по ч. 3 ст. ст. 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения с использованием интернета), — сказали в суде.

Ранее игровой сервис Steam удалил пропаганду ЛГБТ со страницы проекта Desert Stalker. В Роскомнадзоре подтвердили, что платформа выполнила требования закона и ограничений в ее работе пока не планируется. В ведомстве подчеркнули, что на ресурсах Steam отсутствуют материалы, не удаленные по их требованию.

До этого по требованию Роскомнадзора игровая платформа Roblox также удалила контент с элементами ЛГБТ. Ведомство выявило такие игры и внесло их в Единый реестр запрещенной информации. По словам главы Организации развития видеоигровой индустрии Василия Овчинникова, протест касался игр с явным указанием аббревиатуры LGBT на английском языке. Российские представители связались с поддержкой и менеджментом платформы, чтобы разъяснить нюансы законодательства РФ.