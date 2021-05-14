«Известия»: Голикова предложила расширить применение маткапитала

https://static.news.ru/photo/6e102b70-5dd2-11eb-89a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Дать возможность использовать материнский капитал на самостоятельное строительство и реконструкцию дома сразу после рождения ребёнка предложила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Кроме того, она предлагает позволить использовать эти деньги на образовательные услуги у лицензированных индивидуальных предпринимателей. Об этом пишут «Известия».

По данным источников издания, с инициативой скорректировать правила по двум направлениям Голикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину.

В настоящее время использовать маткапитал для реконструкции личных домов можно только после того, как ребёнку исполнится три года.

Сообщается, что в случае согласия президента Голикова даст Минтруду поручение подготовить законопроект, закрепляющий нововведения.

При этом в Минтруде сообщили изданию, что подобных поручений им пока не поступало.

Ранее Татьяна Голикова, оценивая ситуацию с COVID, заявила, что вводить локдаун в России в осенний период не планируется.