Издание Life получит господдержку на выплату зарплат журналистам

https://static.news.ru/photo/a1258df0-c81f-11ea-9788-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям подписало соглашение с АО «Ньюс Медиа», являющимся учредителем издания Life, на предоставление субсидии в размере 37,8 млн рублей.

Согласно материалам Федерального казначейства, на которые ссылается РБК, государственная субсидия выдана на выполнение работ по созданию и поддержанию в Интернете сайта сетевого издания Life.

В подписанном 4 июня соглашении указано, что получатель должен будет потратить 23,8 млн рублей из субсидии на оплату труда штатных и нештатных работников, 5,58 млн рублей — на аренду серверного оборудования и оплату хостинга, 5,4 млн рублей — на покупку лицензионного программного обеспечения и оплату лицензии, а 3 млн рублей — на техническое поддержание сайта.

В пресс-службе издания подтвердили, что субсидия пойдёт на поддержку и развитие ресурса Life.ru, который активно занимается созданием социально значимых проектов. Основатель холдинга «Ньюс Медиа» Арам Габрелянов заявил, что он не в курсе ситуации с получением господдержки, потому что к финансам не имеет отношения.

Ежегодно экспертный совет Роспечати рассматривает заявки редакций СМИ на получение субсидий. Затем ведомство формирует список получателей, которые в течение года могут претендовать на государственную поддержку. При этом в списке получателей субсидий АО «Ньюс Медиа» на сайте Роспечати не значится.

Впервые холдинг «Ньюс Медиа» получил господдержку в сентябре 2019 года, тогда субсидия составила 32 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, из-за пандемии коронавирусной инфекции многие СМИ заявили о кризисе из-за падения доходов от рекламы и других негативных факторов. В апреле 2020 года вице-президенты Российской академии радио Юрий Костин, Юлия Голубева и Александр Полесицкий предупредили Минсвязь, что разгорающийся в РФ экономический кризис грозит крахом радиовещательной отрасли. По их мнению, обрушить медиаиндустрию может падение выручки от рекламы, которая является основным источником доходов для всех СМИ, а для некоторых — практически единственным. Для радиорынка это обернётся сокращением зоны вещания национальных станций, приостановкой и массовым прекращением вещания локальных станций, увольнением сотрудников. Радиостанции кроме Минсвязи обратились и к Российской телевизионной и радиовещательной сети с просьбой предоставить 50-процентную скидку от стоимости услуг по распространению сигнала для всех FM-радиостанций РФ на полгода.

В конце мая в России деятельность в области СМИ и производства печатной продукции включили в перечень пострадавших из-за пандемии отраслей экономики. Пользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для представителей пострадавших отраслей, предложили издателям книг, газет, журналов, периодики, телекомпаниям и радиостанциям, сетевым изданиям, информационным агентствам. Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет.