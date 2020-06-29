Из-за Собчак паломникам запретили посещать Среднеуральский монастырь

https://static.news.ru/photo/6f115e76-b9f0-11ea-99d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/club179678191

В Среднеуральском женском монастыре закрыли вход для паломников. Дата, когда снова будет открыта для посетителей территория монастыря, неизвестна.

Об этом сообщается в группе для посетителей монастыря в соцсети «ВКонтакте».

Посещение монастыря, контролируемого COVID-диссидентом схиигуменом Сергием (Романовым), запретили после скандала со съёмочной группой Ксении Собчак, которая приехала туда, чтобы снять фильм про его конфликт с Екатеринбургской епархией.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки». После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём.

Нападение на Собчак произошло 27 июня. На кадрах, которые телеведущая опубликовала в Сети, видно, как монахини и другие представители монастыря обступили съёмочную группу. Кто-то выбил камеру у оператора Сергея Ерженкова. По словам Собчак, Сергея побили, так же как и Филиппа, бывшего послушника, который рассказал о фактах издевательств над детьми в монастыре. Расследованием этой истории, среди прочего, и хотела заняться журналистка. Саму Собчак, по её словам, толкнули. Она вызвала полицию. Команде звезды камеру вернули. Однако все видеоматериалы стёрли. В монастыре, помимо призванных Сергием казаков и священнослужителей, оказались нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

Журналист Александр Невзоров считает, что Ксения Собчак сама хотела быть побитой. Для этого она туда и приехала. По его словам, понятие «интеллект» к ней применить нельзя, это то же самое, если использовать это слово по отношению к скорости табурета, писал NEWS.ru.