Иван Сафронов остаётся сотрудником Роскосмоса

https://static.news.ru/photo/f94669e0-c113-11ea-b97c-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанный по подозрению в государственной измене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов остаётся сотрудником госкорпорации.

Сафронов является сотрудником Роскосмоса, советником гендиректора, — отметил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко, отвечая на соответствующий вопрос.

Пока идёт разбирательство, сообщает РИА Новости.

Экс-журналиста задержали в Москве 7 июля. ФСБ подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. С чем именно связано дело, не сообщается.

Уголовное дело против Ивана Сафронова возбуждено по статье «Государственная измена». Ему грозит до 20 лет колонии. Вопрос о мере пресечения сейчас решается в Лефортовском суде. Заседание проводится в закрытом режиме.

Сафронов уволился из «Коммерсанта» весной 2019-го из-за скандала, разгоревшегося после выхода статьи о вероятной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Из-за вышедшей двумя месяцами ранее публикации о поставках Су-35 в Египет против газеты было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Материал пришлось удалить.

Как писал NEWS.ru, первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек не стал комментировать дело Ивана Сафронова, которого ФСБ подозревает в передаче секретных сведений чешским спецслужбам.