IT-эксперт рассказал, кто стоит за 99% сливов личных данных клиентов фирм IT-эксперт Геллер: в 99% случаев за утечками баз данных стоят сотрудники этих же компаний

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Причиной так называемых взломов баз данных клиентов компаний в 99% случаев являются действия сотрудников подобных предприятий, рассказал NEWS.ru главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер. Он предположил, что персонал допускает утечку информации по личным причинам: политическим или на фоне внутренних конфликтов.

За 99% так называемых взломов стоят люди, работающие внутри компаний, допускающие сливы баз данных по своим причинам: политика, внутренние конфликты, беспечность, причин миллион. 1% — это хакеры, теоретически способные взломать, если техперсонал не обновляет ПО, не следит за безопасностью, — отметил Геллер.

По его словам, пресечь утечки баз данных клиентов крупных компаний, в том числе торговых сетей, можно введением оборотных штрафов для подобных фирм. По мнению IT-эксперта, в среде российских предпринимателей отсутствует культура защиты персональной информации, а ответственность за ее потерю — всего лишь штраф в 60 тысяч рублей.

Ранее представитель российского ретейлера Gloria Jeans сообщил об утечке данных более трех миллионов своих пользователей, по предварительным данным, часть была похищена во время проведения технических работ.

Ранее мировой судья Симоновского района Москвы оштрафовал ФГУП «Главный радиочастотный центр» на 30 тысяч рублей за утечку базы данных сотрудников. Суд постановил, что предприятие не обеспечило конфиденциальность персональных данных сотрудников и не защитило их от неправомерного доступа.