IT-эксперт объяснил, почему ВСУ не могут взломать сеть Starlink IT-эксперт Муртазин усомнился в возможностях ВСУ взломать Starlink

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут взломать терминалы спутниковой связи Starlink, заявил в беседе с NEWS.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, Starlink — самая защищенная сеть мира для внешнего вмешательства.

Не думаю, что ВСУ могли взломать Starlink. Это самая защищенная сеть от внешнего вмешательства. Принцип работы очень простой — на сетеугольники делится вся поверхность Земли. Работает очень точно. Соответственно, очень легко регулировать, где работает сеть, а где не работает. Всё регулируется не на Земле, а на территории управляющего центра. Чтобы взломать, нужно проникнуть в управляющий центр и получить права администратора, это практически нереально, — добавил Муртазин.

Ранее гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что ВСУ удалось взломать терминалы спутниковой связи Starlink, которые используют для управления дронами. По его словам, это сделано для обхода территориальных ограничений на работу устройств и использования их без абонентской платы.

Ранее стало известно, что терминалы спутниковой связи Starlink от компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска в зоне специальной военной операции на Украине используются не только ВСУ, но и ВС России. Офицер запаса ДНР Александр Матюшин рассказал, что благодаря Starlink системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут иметь более-менее устойчивую связь. Военный эксперт уточнил, что ВС РФ получили терминалы Starlink в качестве трофеев в Авдеевке, кроме того, часть из них удалось достать в ходе удачно проведенной операции.

До этого газета The Wall Street Journal информировала, что терминалы спутникового интернета Starlink используют ВС РФ. Издание утверждает, что в последние месяцы увеличилось число посредников, которые покупают пользовательские терминалы и отправляют их российской армии.