IT-эксперт назвал виновника масштабных кибератак на российские компании IT-эксперт Геллер: 99% взломов происходит по вине сотрудников атакованной фирмы

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Почти 100% хакерских атак происходят по вине сотрудников компаний, которые подверглись взлому, сообщил NEWS.ru генеральный директор студии lab.AG, IT-эксперт Артем Геллер. По его словам, часто это люди, которые обижены на руководство, собираются увольняться или не согласны с решениями начальников. Реже, уточнил он, хакеры могут вытягивать у сотрудников нужные им сведения обманным путем.

На данный момент 99% взломов происходят из-за сотрудников, которые работают в атакованной компании. То есть «хакерами» являются люди, обиженные на руководство, собирающиеся увольняться, несогласные с чем-то. Бывает, что и просто по глупости передают данные кому-то на стороне. Некоторых просто обманывают. Обыкновенное мошенничество, — заявил Геллер.

По его словам, чтобы существенно снизить риски кибератак, необходимо проводить серьезный ликбез по цифровой безопасности в компаниях. Кроме того, Геллер посоветовал перепроверить весь персонал, который имеет доступ к рычагам для манипуляций с любой информацией.

Ранее IT-компания «Смарт офис», которая специализируется на обслуживании серверов 1С, сообщила об атаке хакеров. По информации, опубликованной на сайте фирмы, злоумышленники получили неправомерный доступ вопреки всем принятым мерам безопасности. Хакеры зашифровали собственным программным обеспечением всю имеющуюся информацию, включая данные клиентов, находившиеся на серверах облачного сервиса.