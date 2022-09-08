IT-эксперт назвал более дешевую альтернативу iPhone 14 IT-эксперт Муртазин заявил, что более дешевой альтернативой iPhone 14 является Samsung и китайские бренды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более дешевой альтернативной iPhone 14, как и всей продукции Apple, являются гаджеты Samsung, а также продукция «китайцев» Xiaomi, Realme и других, заявил NEWS.ru ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По мнению эксперта, Apple предлагает те же технологии Samsung, но завернутые в корпус iPhone и отстающие на два-три года.

Apple по функционалу сильно уступает Samsung — лидеру рынка. Последний производит более сбалансированные и технически насыщенные аппараты по качеству экрана и камер. Apple до Samsung — как пешком до Луны. С другой стороны, если мы посмотрим на iPhone — нам и предлагают технологии Samsung, отстающие от рынка на два-три года, но завернутые в корпус от Apple, — подчеркнул Муртазин.

По его словам, iPhone больше «люксовый, статусный продукт», как модная сумка «Биркин». Эксперт добавил, что китайские бренды предлагают за 40-45 тысяч рублей то же самое, что Apple продает в iPhone за 100 тысяч рублей.

Китайские бренды, понятно, не люксовый продукт с точки зрения восприятия бренда, но если брать начинку и закрыть глаза на марку — что в iPhone продается за 100 тысяч рублей, у китайцев стоит 40-45 тысяч рублей. Выбор всегда идет очень простой. Если нужен бренд, то есть линейка Samsung — S 22 Plus, S 22 Ultra, Flip, Fold. Если хотите что-то китайское — опускаемся на уровень. Это Xiaomi, они достаточно дорогие, но дешевле, чем Samsung. Если еще на уровень опуститься, если Realme, — подытожил Муртазин.

Ранее Муртазин заявил, что покупка iPhone 14 в России станет «налогом на глупость или на роскошь» из-за запредельно высоких цен на фоне параллельного импорта. Эксперт подчеркнул, что базовые модели нового смартфона Apple — 14 и 14 Plus — скорее очень дорогой iPhone 13.