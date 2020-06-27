«Интеллект отсутствует»: Невзоров высмеял Собчак за инцидент в монастыре

https://static.news.ru/photo/9cdd9c06-72ee-11e9-9b2e-fa163e074e61_660.jpg Александр Невзоров Фото: instagram.com/nevzorovofficial

Журналист Александр Невзоров, комментируя нападение на Ксению Собчак, которое произошло в Среднеуральском женском монастыре Свердловской области, решил высмеять её репортёрские способности.

Собчак сообщила о нападении в своём Telegram-канале 27 июня. Посты она сопроводила видеозаписями конфликта. На кадрах видно, как монахини и другие представители монастыря обступили съёмочную группу. Кто-то выбил камеру у оператора Сергея Ерженкова. По словам Собчак, Сергея побили, так же как и Филиппа, бывшего послушника, который рассказал о фактах издевательств над детьми в монастыре. Расследованием этой истории, среди прочего, и хотела заняться журналистка. Саму Собчак, по её словам, толкнули. Она вызвала полицию. Команде звезды камеру вернули. Однако все видеоматериалы стёрли. В монастыре, помимо призванных Сергием казаков и священнослужителей, оказались нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

Звуки, которые издаёт Ксюша, — это подделка под человеческую речь. Она не знает даже азов репортёрского ремесла и не умеет работать в некомфортной или агрессивной среде, — заявил публицист в эфире своего YouTube-шоу.

По его словам, Собчак сама хотела быть побитой. Для этого она туда и приехала. Понятие «интеллект» к ней применить нельзя. Это то же самое, если использовать это слово по отношению к скорости табурета.

Собчак постоянно говорила, что они находятся на территории РПЦ. Она думала, что ряженые фанатички проникнутся и восплачут. Это всё равно что залезть в зоопарке в клетку к голодным павианам и повторять им: «Мы находимся на территории Ленинградского зоопарка», — считает телеведущий.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. В монастыре, помимо призванных Сергием казаков и священнослужителей, оказались нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

Как писал NEWS.ru, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подключилась к изучению инцидента со съёмочной группой Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре. Там журналистка собирала материал о скандальном схиигумене и COVID-диссиденте Сергии и столкнулась с рукоприкладством со стороны его последователей.