Инспектор подтвердил, что в момент аварии Ефремов находился за рулём

https://static.news.ru/photo/db954000-c367-11ea-877c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Инспектор, оформлявший аварию, виновником которой стал актёр Михаил Ефремова, пришёл на допрос и рассказал, что произошло тем вечером.

Сотрудник ГИБДД во время допроса подтвердил, что за рулём джипа находился артист. По его словам, участник проекта «Гражданин поэт» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, инспектор подчеркнул, что дорога в день ДТП была ровная, сухая и без выбоин, передаёт Starhit.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

Ефремов свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Марк Рудинштейн рассказал о фатальной зависимости Ефремова. У актёра якобы и прежде случались эксцессы, связанные с алкоголем. На фестивале «Кинотавр» тот пил не просыхая. Даже в номере не спал — всегда валялся: то на пирсе, то на камнях.