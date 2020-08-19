Иностранные студенты МГУ будут учиться удалённо

https://static.news.ru/photo/7b637b60-e226-11ea-aec2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 сентября 2020 года иностранные студенты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова будут учиться в дистанционном формате.

Об этом сообщили в пресс-службе вуза. По её данным, в 2020 году университет принял более девяти тысяч заявлений от абитуриентов из 50 стран.

Для иностранных студентов учеба начнется 1 сентября в удаленном формате, — говорится в сообщении.

Для этого вуз подготовил специальную «систему студенческой поддержки», которая позволит иностранным студентам связываться с российскими. Кроме того, для иностранцев пройдут онлайн-мероприятия о традициях и особенностях обучения в МГУ, российской культуре и достопримечательностях столицы.

Мы ждем наших вновь поступивших, а также обучающихся на старших курсах иностранных студентов и с радостью пригласим их для начала очного обучения, как только будет получено разрешение на их приезд в РФ, — заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Он подчеркнул, что конкурс среди иностранных абитуриентов в 2020 году значительно вырос в сравнении с прошлыми годами. По некоторым направлениям конкурс составил более четырёх человек на место, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Московский государственный университет им. Ломоносова стал лидером среди российских вузов в институциональном рейтинге Academic Ranking of World Universities (ARWU), в котором занял 93-е место.