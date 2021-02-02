«Ингосстрах» остаётся генеральным спонсором Большого театра до 2022 года

https://static.news.ru/photo/fa0898f8-6573-11eb-958a-96000091f725_660.jpg А. Ларкин, генеральный директор СПАО «Ингосстрах», В. Урин, генеральный директор Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Фото: Пресс-служба СПАО «Ингосстрах»

Страховая компания «Ингосстрах» и Большой театр России подписали договор о продлении сотрудничества, согласно которому компания продолжит оказывать всестороннюю поддержку театру и станет его генеральным спонсором до 2022 года.

Мы очень высоко ценим наше сотрудничество, которое уже становится хорошей традицией, и дорожим первыми достигнутыми успехами. Статус генерального спонсора Большого театра — огромная честь для «Ингосстраха», и мы рады, что было принято совместное решение о продолжении работы в таком формате, — цитирует пресс-служба «Ингосстраха» генерального директора компании Андрея Ларкина.

Страховая компания выступает генеральным спонсором Большого театра с 2019 года. По словам гендиректора Большого театра Владимира Урина, благодаря содействию «Ингосстраха» даже в условиях пандемии в 2020 году удалось «продолжать творить, выпускать новые спектакли и запустить Молодёжную балетную программу».

Мы крайне признательны «Ингосстраху» за его многолетнюю поддержку, которая несомненно вышла на новый уровень после подписания договора о сотрудничестве в 2019 году, — подчеркнул Урин.

Дальнейшее сотрудничество позволит продолжить реализацию совместных инициатив, направленных на развитие театрального искусства в России и призванных повысить интерес общественности к работе Большого театра.

Компанию «Ингосстрах» связывают также партнёрские отношения с ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственным Эрмитажем, Государственной Третьяковской галереей, Государственным Русским музеем и Государственным историческим музеем.

«Ингосстрах» является лидером рынка страхования искусства. Ежегодно компания страхует более 1000 выставок, в числе которых выставки классических картин, изделий зодчества, архитектурные и скульптурные проекты.

Как писал NEWS.ru, в декабре прошлого года компания «Ингосстрах» и Большой театр России объявили о запуске Молодёжной балетной программы. Её участниками могут стать граждане РФ не старше 1997 года рождения, обучающиеся или завершившие профподготовку в образовательных учреждениях российских регионов по профилю «Искусство балета». Чтобы стать участником этой программы, нужно пройти два отборочных тура. Финалистов пригласят в Москву, где в феврале 2021 года на сцене Большого театра состоится финал очного конкурсного отбора. Решение о включении конкурсантов в состав участников программы примет конкурсная комиссия.