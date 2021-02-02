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«Ингосстрах» остаётся генеральным спонсором Большого театра до 2022 года

19:23, 02 февраля 2021
А. Ларкин, генеральный директор СПАО «Ингосстрах», В. Урин, генеральный директор Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) А. Ларкин, генеральный директор СПАО «Ингосстрах», В. Урин, генеральный директор Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Фото: Пресс-служба СПАО «Ингосстрах»

Страховая компания «Ингосстрах» и Большой театр России подписали договор о продлении сотрудничества, согласно которому компания продолжит оказывать всестороннюю поддержку театру и станет его генеральным спонсором до 2022 года.

Мы очень высоко ценим наше сотрудничество, которое уже становится хорошей традицией, и дорожим первыми достигнутыми успехами. Статус генерального спонсора Большого театра — огромная честь для «Ингосстраха», и мы рады, что было принято совместное решение о продолжении работы в таком формате, — цитирует пресс-служба «Ингосстраха» генерального директора компании Андрея Ларкина.

Страховая компания выступает генеральным спонсором Большого театра с 2019 года. По словам гендиректора Большого театра Владимира Урина, благодаря содействию «Ингосстраха» даже в условиях пандемии в 2020 году удалось «продолжать творить, выпускать новые спектакли и запустить Молодёжную балетную программу».

Мы крайне признательны «Ингосстраху» за его многолетнюю поддержку, которая несомненно вышла на новый уровень после подписания договора о сотрудничестве в 2019 году, — подчеркнул Урин.

Дальнейшее сотрудничество позволит продолжить реализацию совместных инициатив, направленных на развитие театрального искусства в России и призванных повысить интерес общественности к работе Большого театра.

Компанию «Ингосстрах» связывают также партнёрские отношения с ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственным Эрмитажем, Государственной Третьяковской галереей, Государственным Русским музеем и Государственным историческим музеем.

«Ингосстрах» является лидером рынка страхования искусства. Ежегодно компания страхует более 1000 выставок, в числе которых выставки классических картин, изделий зодчества, архитектурные и скульптурные проекты.

Как писал NEWS.ru, в декабре прошлого года компания «Ингосстрах» и Большой театр России объявили о запуске Молодёжной балетной программы. Её участниками могут стать граждане РФ не старше 1997 года рождения, обучающиеся или завершившие профподготовку в образовательных учреждениях российских регионов по профилю «Искусство балета». Чтобы стать участником этой программы, нужно пройти два отборочных тура. Финалистов пригласят в Москву, где в феврале 2021 года на сцене Большого театра состоится финал очного конкурсного отбора. Решение о включении конкурсантов в состав участников программы примет конкурсная комиссия.

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