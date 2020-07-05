Инфекционист умер от коронавируса в Саранске

Оперативный штаб Мордовии по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти врача-инфекциониста Николая Лобачёва. У медника была диагностирована пневмония, вызванная коронавирусом.
Мужчина работал в Республиканской клинической больнице имени Каткова в Саранске,
Причиной смерти стала коронавирусная пневмония, подтверждённая при жизни, — рассказали в оперштабе.
Глава региона Владимир Волков выразил родным свои соболезнования и пообещал оказать необходимую помощь.
За послание сутки на территории региона выявили 35 случаев COVID-19, 11 их них в республиканской столице. Всего в Мордовии заболели 3577 человек, 27 из них погибли, 2408 — выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что хирург республиканской больницы в Мордовии умер от тяжёлой двусторонней пневмонии. У врача подозревали коронавирус.
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