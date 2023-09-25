Инфекционист указал на смертельную опасность испорченных консервов Инфекционист Венгеров: испорченные консервы могут стать причиной ботулизма

Ботулотоксин является одним из самых сильных известных органических ядов, отравление человека может произойти при употреблении продуктов с нарушением условий хранения, рассказал в беседе с «360» инфекционист Юрий Венгеров. Он отметил, что ботулизм — крайне опасное заболевание, которое вызывается токсинами бактерии Clostridium botulinum, живущей в различных природных средах.

Это крайне тяжелое заболевание, ранее ботулизм был почти на 100% смертельным. Характеризуется параличом мышц и нарушением или остановкой дыхания. Передается через пищу, раны, — пояснил эксперт.

Ботулизмом можно заразиться в результате употребления в пищу продуктов, в которые попали ботулинические микробы. Это могут быть консервированные овощи, грибы, рыба, мясо и другие соленья и копчености. Благоприятными условиями для роста бактерий является низкое содержание кислорода в определенном сочетании с температурой хранения и параметрами консервации.

К основным признакам ботулизма относят мышечную слабость и паралич, расстройства зрения — двоение в глазах, размытость и даже слепоту, а также паралич мышц горла и дыхательных путей. Поэтому при ботулизме необходимо предпринимать экстренные меры в виде введения больному противоботулинической сыворотки, подчеркнул врач. Дальнейшее лечение должно проходить в стационаре.

Инфекционист также рассказал, что ботулотоксин разрушается при температуре выше +85 градусов в течение пяти минут, а также не развивается в кислой среде с уровнем pH менее 4,6. Поэтому при консервировании продуктов необходимо соблюдать необходимые правила, а при их употреблении в пищу — избегать консервов в поврежденной упаковке и хранить их в сухом и прохладном месте, следя за сроками годности.

Ранее два москвича были госпитализированы с признаками ботулизма. Уточняется, что мужчины, живущие в разных районах города, купили в магазинах и съели засоленную сельдь одного и того же производителя. Врачи смогли стабилизировать пациентов, их жизни вне опасности.