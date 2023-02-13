Инфекционист оценила риски распространения холеры в России Инфекционист Мескина: холеру в Россию могут привезти из других стран

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам не стоит опасаться риска распространения холеры в России, однако возможные случаи заболевания могут быть привезенными из других стран, заявила NEWS.ru врач-инфекционист Елена Мескина. Она напомнила, что заболеваемость холерой в прошлом году отмечалась в Индии и Пакистане. На фоне этих случаев все российские регионы разработали план по борьбе с этой инфекцией, который, по мнению Мескиной, может быть использован сейчас.

На основании рекомендации ВОЗ все российские регионы разработали план по борьбе с холерой, который включает консультативную группу, комитет чрезвычайного реагирования, запас коек, запас препаратов для лечения, прежде всего растворов для восполнения потери жидкости и антибиотиков, а также каждое медицинское учреждение должно было утвердить локальный план реагирования по холере. Я думаю, в этом году снова будет проведена подготовка для врачей, однако возможные случаи холеры в России будут привезенными из других стран, — отметила Мескина.

Врач подчеркнула, что холера является бактериальной инфекцией, которая переносится хуже, чем коронавирус или грипп. Кроме того, у нее довольно короткий инкубационный период, поэтому выявить пациентов гораздо легче, в том числе на этапе их миграции. Заболевание лечится антибиотиками, однако важнейшую роль играют восполняющие потерю жидкости препараты.

Ведущим методом лечения является восполнение жидкости, потому что холера характеризуется частым водянистым стулом. В этой ситуации чрезвычайно важное значение имеет своевременный возврат этой жидкости. Большой объем жидкости, в частности электролитов, приходится вводить пациенту, — добавила Мескина.

Ранее ВОЗ расценила риск распространения холеры в мире как «очень высокий». По данным организации, по состоянию на 1 февраля в мире из 18 государств продолжали поступать сообщения о новых случаях заболевания. Согласно прогнозам организации, в ближайшие месяцы таких стран может стать больше.