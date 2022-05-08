Иммунолог заявил о новой волне COVID-19 в России Иммунолог Крючков заявил о новой волне COVID-19 в России

Фото Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

Иммунолог Николай Крючков заявил, что в России началась новая волна заболеваемости COVID-19. Она уже фиксируется в крупных городах страны, отметил он в беседе с радио Sputnik.

В мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19. Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России. Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с «дельтой», ни с «омикроном», — подчеркнул кандидат медицинских наук.

Он назвал косвенными признаками новой волны динамику смертности и сдвиг по числу госпитализаций. При этом Крючков допустил, что россияне могут сейчас не заметить всплески COVID-19.

Эта волна пройдёт незаметно по причине небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей России, — пояснил иммунолог.

Однако осенью, считает он, следует опасаться масштабного подъёма заболеваемости.

На осень может прийтись гораздо более масштабная волна. Вот её мы заметим точно, потому что там могут появиться новые линии коронавирусной инфекции, — заключил Крючков.

Ранее стало известно, что нельзя исключать новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России, однако шансы его появления пока невелики, так как в стране сформировался коллективный иммунитет, считает вирусолог Сергей Нетёсов. Он напомнил, что многие россияне бессимптомно переболели «омикроном», а значит, у них выработались антитела.