Иммунолог сообщил о снижении тяжелых случаев заболеваний детей COVID-19 Иммунолог Продеус: новый штамм COVID-19 «омикрон» чаще заражает детей, но переносится легче

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19 «омикрон» стал чаще заражать детей, однако количество тяжёлых случаев заболевания уменьшилось, сообщил НСН педиатр-иммунолог Андрей Продеус. Он также напомнил мнения экспертов о том, что антитела от предыдущих штаммов от нового вируса не спасают, но вакцины помогают снизить тяжесть заболевания.

Штамм «омикрон» был более заразен, но зато клиническая картина стала другой. В этом отношении мы перекрестились, могу сказать, да, пусть будет больше сопливых, чем попадающих в реанимацию. «Омикрон» стал чаще встречаться среди детей, но ушло количество воспалительных синдромов, которые были связаны с тяжёлым течением болезни у детей, — пояснил Продеус.

В России ранее обнаружили два новых варианта коронавируса, в том числе подвид штамма «омикрон» под названием «цербер». В настоящее время практически у всех россиян сформировался хотя бы частичный иммунитет к коронавирусу. В этой связи новый вариант «цербер» если и получит распространение, то мощного подъема заболеваемости не ожидается, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам эксперта, хотя свойства «цербера» дают ему возможность частично избегать антитела, выработанные в результате предыдущего заболевания COVID-19 или вакцинации, их все равно достаточно, чтобы защитить от тяжелого течения инфекции.

В свою очередь директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что субтип штамма «омикрон», известный как «цербер», может стать одним из оснований новой волны заболеваемости «омикроном» в Европе и России. Он напомнил, что обилие мутаций позволяет «церберу» уходить от иммунного ответа, однако само заболевание при этом переносится в легкой форме.