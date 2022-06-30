Иммунолог объяснила, в каких случаях крапивница приводит к смерти Иммунолог Латышева объяснила, в каких случаях крапивница приводит к смерти

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В беседе с NEWS.ru научный сотрудник отделения иммунопатологии взрослых, врач-аллерголог Елена Латышева рассказала, какие виды крапивницы бывают и какие осложнения для организма она в себе несет. Также эксперт назвала ряд продуктов способных спровоцировать данное заболевание.

Крапивница бывает нескольких типов, причем в одном случае, она абсолютно ничем не опасна, а в другом, требует безотлагательного медицинского вмешательства. Скажу сразу, что в 95 % случаев, крапивница не угрожает здоровью человека и ощущается, исключительно, как косметический дефект. Правда есть и другой вид крапивницы, такой как пищевая и лекарственная. В этом случае данный недуг способен угрожать непосредственно жизни больного. Правда надо отметить, что смерть может наступить не от непосредственно самой крапивницы, а от симптомного комплекса, который при этом развивается, - заявила Латышева.

Также иммунолог объяснила, какие виды профилактики, применимые к крапивнице, существуют на сегодняшний день.

Если говорить о профилактике применимой к крапивнице, то тут надо лечить сопутствующие патологии и ограничивать себя в некоторых продуктах, вызывающих выброс гистаминов в организм. Такие, как кофе, грибы и цитрусовые. Причем в случае с мандаринами все будет зависеть от количества их потребления и если не выходить за разумные рамки, то и последствий от их употребления не будет от слова совсем, - отметила Латышева.

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