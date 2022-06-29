Беременным женщинам рассказали об опасности папилломы Дерматолог Константинова рассказала беременным женщинам об опасности папилломы

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Папилломы во время беременности вдвойне опасны, заявила в разговоре с NEWS.ru дерматолог Зоя Константинова. Эти новообразования на коже, по её словам, зачастую являются признаком инсулинорезистентности. Также эксперт объяснила, что именно способствует их активному росту, особенно в период беременности.

Тут надо понимать, что беременность — это физиологическое состояние с определёнными изменениями на уровне гормонального фона. Эти изменения, в свою очередь, способствуют активному росту всех быстро растущих тканей, в том числе, это относиться и к новообразованиям. Поэтому же и злокачественные новообразования, которые могут спровоцировать рак, у беременных вдвойне опасны, — заявила Константинова.

Также эксперт объяснила, являются ли папилломы признаком инсулинорезистентности и какие способы профилактики существуют для борьбы с этим недугом.

Папилломы у беременных не являются признаком инсулинорезистентности. Основная причина их появления, заключается в генетической предрасположенности и провоцируется непосредственно самой беременностью. Добавлю, что и считающийся одной из основных причин появления папилломы набор веса также таковой не является. Так что, к сожалению, предотвратить появление папилломы невозможно, она либо вылезет, либо нет. Отмечу, что удаляются папилломы, как правило, только после окончания лактации, — заключила Константинова.

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