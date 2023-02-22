Иммунолог назвала уникальной историю болезни Костомарова Иммунолог Ярцева назвала уникальным случай отказа иммунной системы у Костомарова

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Роман Костомаров

Отказ иммунной системы у российского фигуриста Романа Костомарова — уникальный случай для 46-летнего здорового спортсмена, заявила NEWS.ru иммунолог Ирина Ярцева. Специалист обратила внимание, что банальная инфекция обернулась тяжелой пневмонией, которая развилась практически за сутки. Ярцева пояснила, что для такого отказа иммунитета нужны серьезные причины, например, ВИЧ или рак, а в случае с крепким организмом спортсмена «это не укладывается в привычные рамки».

Случай Костомарова уникален тем, что у здорового, молодого 46-летнего спортсмена отказала иммунная система. <...> Для такого отказа нужны серьезные причины: ВИЧ, онкология, химиотерапия, убивающая иммунный ответ. Здесь мы понимаем, что происходит. А тут организм спортсмена, а спортсмены очень выносливые, говорит — все, больше не могу. Это не укладывается в привычные рамки, — сказала Ярцева.

Иммунолог указала, что тяжелая пневмония развилась у спортсмена практически за сутки, в течение которых его успели довезти до больницы и подключить к различным аппаратам.

По мнению Ярцевой, Костомаров находится на грани смерти. Она заявила, что врачи пытаются делать «что-то невероятное», но в таких случаях мало шансов на выживание. По словам иммунолога, никто не может давать никаких прогнозов, учитывая слишком агрессивное течение болезни. Ярцева считает, что «с самого начала у него все пошло не так».

Ранее сообщалось, что из-за активного кровоизлияния у Коcтомарова поражена четверть головного мозга. По предположениям врачей, причиной могла стать инфекция от отита. Олимпийский чемпион находится в критическом состоянии.