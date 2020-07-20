В Роспотребнадзоре оценили эффективность ультрафиолета против COVID-19

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Ультрафиолетовые лампы действительно убивают коронавирус, но могут служить лишь дополнительным средством в борьбе с COVID-19. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Конечно, ультрафиолет убивает коронавирус, мы применяем лампы ультрафиолетовые, рекомендация — не менее 15 минут. <...> Они способны полностью уничтожать коронавирус. Тем не менее это считается дополнительным средством, потому что есть какие-то щели, в которых вирус может оставаться активным, — пояснила она в беседе с РИА Новости.

Эксперт добавила, что для дезактивации вируса больше подходят лампы закрытого типа. Они более мощные, чем лампы открытого типа. Они работают значительно дольше, но во время их работы можно находиться в помещении.

Ранее, как писал NEWS.ru, итальянские биологи и физики, исследованиями которых руководил профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи, установили, что ультрафиолетовое излучение эффективно при лечении коронавируса.

Они провели эксперимент, при котором поместили COVID-19 в капли воды, выделяемые при чиханье и кашле. При этом учёные использовали три различных концентрации вируса. Специалисты подвергли образцы различным дозам солнечного излучения и пришли к выводу, что даже в малых дозах УФ-лучи буквально в течение нескольких секунд способны привести к инактивации вируса.