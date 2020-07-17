Иммунолог назвал срок затухания эпидемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/6214bc58-c824-11ea-853a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболеваемость коронавирусом в России идёт на спад. Осенью эпидемия может затухнуть естественным путём. Такого мнения придерживается врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Значительные меры привели к тому, что можно контролировать скорость распространения и скорость заражения. То есть «включать тормоза» или, наоборот, отпускать, чтобы больше людей познакомилось с инфекцией, сформировалась иммунная прослойка, тогда эпидемия затухнет естественным путём, я считаю, что это произойдёт после сентября, — сказал он радио Sputnik.

Специалист добавил, что сейчас ситуация с COVID-19 в стране в целом положительная и стабильная, но ещё могут быть локальные вспышки заболеваемости. Их необходимо отслеживать и локализовать.

По словам врача, следует сократить до суток период от сдачи анализа ПЦР (полимеразной цепной реакции) до получения результата. Это позволит пресечь контакты заражённых с другими людьми и предотвратить распространение вируса.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что во всех регионах России пройден пик заболеваемости коронавирусом. При этом он отметил, что говорить о стремительном угасании эпидемии пока рано.

В РФ, согласно последним данным зафиксировано 759,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 539,3 тысячи пациентов, умерли 12,1 тысячи.

Россия занимает четвёртое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. В Тройке лидеров находятся США. Бразилия и Индия. Всего инфекция выявлена более чем в 200 странах мира. Общее количество заболевших превышает 13,9 млн. За время с начала пандемии умерли более 593,3 тысячи человек, выздоровели — свыше 8,2 млн.