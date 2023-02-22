Иммунолог назвал единственный способ уберечься от кори Иммунолог Болибок: вакцинация является единственным способом уберечься от кори

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммунолог Владимир Болибок заявил, что вакцинация является единственным способом профилактики кори, передают «Невские Новости». При этом существует альтернативный способ обезопасить себя от инфекции, который не входит в клинические рекомендации, отметил он. Так, возможно применение иммуноглобулина в случае контакта непривитого ребенка с больным корью.

Кроме вакцинации, других способов профилактики кори не существует. Есть, впрочем, методы профилактики кори, не вошедшие в клинические рекомендации. Например, в случае контакта непривитого ребенка с больным корью применяют иммуноглобулин человеческий нормальный (его выделяют из плазмы привитых доноров), — пояснил Болибок.

Эксперт предупредил, что врачи для экстренной профилактики кори у людей, контактировавших с больными, применяют не иммуноглобулин, а экстренную вакцинацию.

Иммунолог Владислав Жемчугов ранее предупреждал, что в ближайшие месяцы в России может произойти вспышка заболеваемости корью и дифтеритом. Специалист отметил, что это связано с нарушением в стране плановой вакцинации и перемещениями людей, в том числе и по новым территориям страны. По его словам, единственный способ избежать эпидемии — это вакцинация.