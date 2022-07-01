«Имеем дело с сумасшедшими»: шеф-повар о внесении борща в список ЮНЕСКО Шеф-повар Крюков: только сумасшедший может утверждать, что борщ — чисто украинское изобретение

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Шеф-повар Анатолий Крюков прокомментировал NEWS.ru решение ЮНЕСКО включить процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни в список нематериального культурного наследия. По его словам, кухни обоих народов — русского и украинского — давно смешались и говорить о том, что борщ — чисто украинское изобретение, может только сумасшедший.

Мне тут звонила испанская корреспондентка и спрашивала, почему мы готовим украинский борщ. И все в итоге свелось в русло, мол, какое право мы имеем его готовить, что тем самым мы совершаем политические действия и нарушаем законодательство. Вот с такими сумасшедшими нашей стране, к сожалению, и приходится иметь дело, — рассказал Крюков.

По его словам, существует множество разновидностей борща. Есть даже борщ с карасями, так что смешно, что в список культурного наследия ЮНЕСКО внесли именно украинский, хотя он по факту скорее больше европейский из-за стиля нарезки и еще нескольких факторов, перенятых у европейцев.

Ранее постпред РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов заявил, что делегация Украины в организации обвинила Москву в том, что она «представляет опасность для украинского борща», и начала писать слово «Россия» со строчной буквы.