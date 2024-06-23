Икона «Троица» заняла свое историческое место Икону «Троица» установили в киот Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Крестный ход с иконой «Святая Троица» письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре

Икона «Троица» Андрея Рублева заняла свое историческое место — ее установили в специальный киот, вмонтированный в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, пишет РИА Новости. По этому случаю в соборе идет праздничная литургия.

Стационарный киот для «Троицы» находится справа от царских врат (дверей в иконостас). Он защищен бронированным стеклом, покрыт слоем против ультрафиолетовых лучей и оборудован системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел накануне торжественное шествие с «Троицей» в Сергиевом Посаде. Глава РПЦ забрал икону из временного шатра на Красногорской площади после того, как ее доставили туда из храма Христа Спасителя. В шествии также участвовал наместник монастыря епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл (Зинковский) и насельники обители.

Икона «Троица» покинула храм Христа Спасителя в автофургоне «Арт-курьер» в сопровождении ДПС. Машину специально оборудовали для перевозки произведений искусства. Так, в автомобиле встроен особый климатический бокс с системой амортизации. Верующие собирались в честь праздника Святой Троицы и на встречу иконы.