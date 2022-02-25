IHerb перестал отправлять заказы в Россию

Онлайн-магазин iHerb объявил о приостановке на неопределённый срок приём заказов из России, Украины и ряда соседних стран, говорится на сайте маркетплейса. Уже оплаченные товары компания обещает доставить, но с задержкой до 30 дней.

В связи с логистическими проблемами, на которые мы не в силах повлиять, в настоящий момент и на неопределённый срок мы не принимаем заказы для доставки в ваш регион. Если ваш недавний заказ уже обработан и отправлен, имейте в виду, что может потребоваться до 30 рабочих дней для его доставки, — говорится в сообщении.

Американский продавец БАДов и товаров для здорового образа жизни iHerb ввёл такую меру накануне, 24 февраля. Кроме РФ она касается Украины, Белоруссии и Молдавии.

Ранее президент США Джо Байден заявил о новых санкциях Вашингтона в адрес Москвы. В частности, Соединённые Штаты заблокируют счета крупных российских банков, в том числе и ВТБ, «Сбера», Совкомбанка, Новикомбанка, Газпромбанка и банка «Открытие». Также Вашингтон может сократить на 50% импорт высоких технологий в Россию.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.