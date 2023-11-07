Блогер и телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале назвала идиотами экоактивистов, разбивших молотками стекло картины «Венера с зеркалом» 1647 года испанского художника Диего Веласкеса в лондонской Национальной галерее. По ее словам, подобной деятельностью они подрывают доверие к экологическим организациям, а охране следует внимательнее следить за посетителями, ведь за последний год от рук активистов пострадало шесть известных полотен.

Идиоты... Картину отдали реставраторам, а активисты таким образом хотели привлечь внимание к экологическим проблемам. Своей деятельностью они только подрывают доверие к экоорганизациям. Сколько уже картин испортили. Но куда смотрит охрана? Неужели их ничего не смутило? За год пострадало картин шесть точно, почему никто не смотрит внимательнее?возмутилась Бородина.

Ранее она назвала грустным запрет на производство и продажу косметических блесток и мерцающей пудры в странах Европы из-за загрязнения окружающей среды микропластиком. Экс-ведущая «Дома-2» выразила надежду, что производители косметики в скором времени найдут безопасную альтернативу синтетическим средствам.

До этого стало известно, что Бородина стала ведущей 10-го сезона шоу «Последний герой» на телеканале ТВ-3 вместо уехавшей из России актрисы Яны Трояновой. Сейчас съемочная группа находится на одном из небольших островов в Таиланде, где проведет месяц. Темой нового сезона программы станет семья, среди участников шоу — представители разных поколений.

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