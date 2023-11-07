«Идиоты»: Бородина осудила порчу картины Веласкеса экоактивистами Бородина назвала испортивших картину в Лондонской галерее активистов идиотами

Фото: twitter.com/JustStop_Oil

Блогер и телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале назвала идиотами экоактивистов, разбивших молотками стекло картины «Венера с зеркалом» 1647 года испанского художника Диего Веласкеса в лондонской Национальной галерее. По ее словам, подобной деятельностью они подрывают доверие к экологическим организациям, а охране следует внимательнее следить за посетителями, ведь за последний год от рук активистов пострадало шесть известных полотен.

Идиоты... Картину отдали реставраторам, а активисты таким образом хотели привлечь внимание к экологическим проблемам. Своей деятельностью они только подрывают доверие к экоорганизациям. Сколько уже картин испортили. Но куда смотрит охрана? Неужели их ничего не смутило? За год пострадало картин шесть точно, почему никто не смотрит внимательнее? — возмутилась Бородина.

Ранее она назвала грустным запрет на производство и продажу косметических блесток и мерцающей пудры в странах Европы из-за загрязнения окружающей среды микропластиком. Экс-ведущая «Дома-2» выразила надежду, что производители косметики в скором времени найдут безопасную альтернативу синтетическим средствам.

До этого стало известно, что Бородина стала ведущей 10-го сезона шоу «Последний герой» на телеканале ТВ-3 вместо уехавшей из России актрисы Яны Трояновой. Сейчас съемочная группа находится на одном из небольших островов в Таиланде, где проведет месяц. Темой нового сезона программы станет семья, среди участников шоу — представители разных поколений.