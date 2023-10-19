«Вообще грустно»: Бородина высказалась о запрете блесток в ЕС Бородина назвала грустным запрет косметических блесток в Европе

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Блогер и телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале назвала грустным запрет на производство и продажу косметических блесток и мерцающей пудры в странах Европы из-за загрязнения окружающей среды микропластиком. Экс-ведущая «Дома-2» выразила надежду, что производители косметики в скором времени найдут безопасную альтернативу синтетическим средствам.

Продажа блесток теперь запрещена в ЕС. Потому что они загрязняют окружающую среду. Они состоят из пластиковых микрочастиц, которые попадают в трубы, ручьи, реки и в конечном счете в океаны. Наверное, скоро придумают экологичную альтернативу, а то вообще грустно, — сообщила Бородина.

Коллега Бородиной Ксения Собчак тоже прокомментировала новость о запрете блесток в Европе, сообщив, что принятие закона может спровоцировать «беспрецедентный спрос» на косметику. По ее словам, в Германии уже резко выросли продажи продуктов с блестками.

По сообщению Vogue France, благодаря запрету ЕС использовать блестки в производстве косметики к 2030 году потребление микропластика планируется сократить на 30%. Издание отмечает, что у брендов Ganni и Submissione Beauty уже существует нетоксичная альтернатива блесткам.

Ранее стало известно, что Бородина стала ведущей 10-го сезона шоу «Последний герой» на телеканале ТВ-3 вместо уехавшей из России актрисы Яны Трояновой. Сейчас съемочная группа находится на одном из небольших островов в Таиланде, где проведет следующий месяц. Темой нового сезона программы станет семья, среди участников шоу — представители разных поколений. Также Бородина сообщила, что в первую неделю на острове ее искусали песчаные мухи, после чего тело покрылось зудящими пятнами. Сейчас телеведущая лечится противоаллергенными средствами и местными мазями на травах.