«Хватит виляний»: от Меладзе потребовали обозначить позицию по СВО Журналист Коробков-Землянский призвал Меладзе четко обозначить свое отношение к СВО

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Валерий Меладзе

Общественный деятель, журналист Антон Коробков-Землянский заявил в беседе с NEWS.ru, что певцу Валерию Меладзе следует четко обозначить свою позицию по российской спецоперации на Украине. По его словам, после резонансного корпоратива артиста в Дубае он задался вопросом, не идут ли деньги, заработанные Меладзе на вечеринках и концертах, на финансирование украинской армии.

Ранее концертный директор Меладзе Сергей Луппов назвал новость о проверке артиста на финансирование ВСУ «смешной». Однако Коробков-Землянский полагает, что дело серьезно, и призывает Меладзе однозначно и во всеуслышание выразить свою позицию.

Направляете ли вы денежные средства на поддержку Вооруженных сил Украины, Валерий Шотаевич? Или это навет и клевета? Ответьте уже, пожалуйста, публично и четко, тем самым обозначив свою позицию. Хватит уже виляний, — призвал артиста общественник.

Он подчеркнул, что никто не собирается устраивать «травлю или казнь Меладзе» в России. По словам журналиста, многие россияне «до сих пор относятся с любовью и уважением к его творчеству». Он напомнил, что Меладзе — обладатель множества регалий, и вся история певца, по его мнению, «о том, что человек с определенным статусом должен следить за своими словами, особенно сейчас».

Ранее сообщалось, что Коробков-Землянский обратился в СКР с просьбой проверить Меладзе на возможное финансирование ВСУ. Ведомство передало его обращение в московский главк МВД.

В январе Меладзе оказался в центре скандала после того, как в Сети появилось видео с его выступления на новогодней вечеринке в Дубае. После одной из песен Меладзе в ответ на просьбу зрителя произнес проукраинский лозунг.