Худрук МХАТа заявил, что Ефремова следует «поставить на место»

https://static.news.ru/photo/00d40b0a-ba6a-11ea-b6a2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков высказался о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова. По его словам, актёр «чувствовал свою безнаказанность и шёл к этому».

Ответственность за случившееся в некоторой степени лежит на общественности, отметил Бояков в интервью KP.RU.

Мы все эту безнаказанность развивали. Отношение к этим так называемым «звёздам» в медийном поле — это наша ответственность, не только звёзды виноваты. Мы множим эту ситуацию. Мы развиваем эту плесень, — пояснил худрук МХАТа.

Он считает, что не следует «возносить на постамент» людей, которые не имеют духовного авторитета и интеллектуальных данных.

Здесь постебаться, здесь подмигнуть, здесь стишки прочитать, уколоть кого-нибудь. <...> Давайте перестанем этих звёзд называть звёздами. Давайте их поставим на место, — указал Бояков.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади Москвы. Его Jeep Grand Cherokee врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров серьёзно пострадал. Врачи не спасли жизнь мужчины. В момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая жена актёра Михаила Ефремова Ксения Качалина заявила: их совместная дочь Анна-Мария хочет упечь отца в тюрьму, а её в психушку. По словам женщины, девушка фактически сидит у отца на шее и командует им, а сейчас и вовсе делает всё, что ей захочется. По мнению Качалиной, дочь изменилась, её «морально искалечили люди».