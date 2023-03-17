Худеющим объяснили необходимость совмещать кардио и силовые тренировки Диетолог Круглова: худеющим необходимы и кардио, и силовые тренировки — так проще сжигать калории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Худеющим людям необходимы и кардио, и силовые тренировки, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Эксперт объяснила, что таким образом проще создать в организме дефицит калорий, без которого борьба с лишним весом практически невозможна.

Худеющим людям необходимы и кардио, и силовые тренировки. Так проще создать дефицит калорий в организме, без которого борьба с лишним весом практически невозможно. Кардио сжигает жировую ткань, именно она выступает в качестве источника энергии при аэробных нагрузках. Силовая нагрузка укрепляет мускулатуру и увеличивает ее массу, что увеличивает расход калорий просто на обеспечение работы мышечных волокон. Чем мышечной массы больше, тем больше требуется энергии. Это влияет на скорость обменных процессов, — рассказала Круглова.

Собеседница добавила, что худеющим россиянам опасно полностью отказываться от сладкого и жирного, так как высок риск сорваться и вновь начать злоупотреблять кондитерскими изделиями или фастфудом. Эксперт отметила, что абсолютный запрет «повышает тревожность» вокруг подобных блюд.

Эксперт также посоветовала избегать продуктов, повышающих аппетит, таких как соль, острые специи, соусы. Круглова отметила, что худеющим людям стоит свести к минимуму употребление сладкой газировки.

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